Sadece Çermik'te yetişiyor! İlk hasatta kilosu 450 TL'ye satılıyor

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Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde yetişen Çermik biberi kendine özgü aroması, kokusu ve lezzetiyle öne çıkıyorb Diyarbakır ilçe merkezi ile kırsal mahallelerde yetiştirilirken, Çermik biberi Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından yoğun ilgi görüyor.

Hasat yağışlar nedeniyle gecikti

Diğer biber çeşitlerinden farklı özellikleriyle bilinen Çermik biberi, 2021 yılında coğrafi işaret tescili aldı. İlkbaharın sonu ile yaz mevsiminin başında hasadına başlanan üründe, bu yıl kış aylarının bol yağışlı geçmesi nedeniyle hasat döneminde gecikme yaşandı.

Kale Mahallesi’nde kendi bahçesinde Çermik biberi yetiştiren Mehmet Turan, ürünün kokusu, tadı ve aromasıyla ayrı bir yere sahip olduğunu belirterek, yetiştiriciliğinin yalnızca Çermik’te yapılabildiğini ifade etti.

Verimde artış, fiyatlarda düşüş yaşandı

Mevsim koşulları nedeniyle hasadın gecikmesine rağmen bu yıl verimin oldukça yüksek olduğunu söyleyen Turan, sezonun ilk ürünlerini kilogramı 450 liradan satışa sunduklarını dile getirdi. Hasadın artmasıyla birlikte piyasadaki ürün miktarının yükseldiğini belirten Turan, buna bağlı olarak fiyatların 60 ile 80 lira seviyelerine kadar gerilediğini kaydetti.

Aile boyu üretime destek veriyorlar

Ailesiyle birlikte Çermik biberi yetiştiriciliğinde görev alan Ayşe Turan da üretim sürecine destek verdiğini söyledi. Çermik biberinin tadı, kokusu ve aromasıyla diğer biberlerden ayrıldığını ifade eden Turan, ürünün kendine has özellikleriyle öne çıktığını belirtti.