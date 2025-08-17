Satamadığı 7,5 ton patates ve soğanı lösemili çocuklar için bağışladı

Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta çiftçinin sorunları büyüyor. Bu yıl don, sel, kuraklık ve aşırı sıcaklar nedeniyle birçok tarımsal üründen verim alamayan çiftçi, üretimini yaptığı soğan ve patates için alıcı bulamaz oldu.

Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde ürettiği soğan ve patatesi, maliyetin bile altında satamayan çiftçiler, ürünün sökümünü yapıp, tarlada bıraktı.

Üreticiler, ihtiyaç sahiplerinin tarladan istediği kadar patatesi ücretsiz alabileceklerini Aydıncık ilçesi ve bağlı belde ve köylerinde anons ettirdiler. Üretici Mehmet Doğan, “Şimdi burada patatesi söküyoruz, millete vereceğiz. Gelsinler, parasız alıp götürecekler. Zaten zarar ediyoruz. Onun için köylüye vereceğiz. Herkes kendi ihtiyacını alsın” derken, soğan ihtiyacını karşılamaya çalışan emekli Berke Sarıkaya da, “Bura benim dünürümün tarlası. Burada kalan soğanlardan kışlık ihtiyacımı karşılıyorum, topluyorum. Emekliyim, her sene ihtiyacımı görüyorum. Sağ olun” ifadelerini kullandı.

Satamadım hiç değilse vatandaş faydalansın

Aydıncık ilçesinin emektar çiftçilerinden Dursun Kılıç, bu koşullar altında tarım yapmanın mümkün olmadığını ifade ederek, tarımda kullandığı malzemeleri satışa koyduğunu belirtti. Kılıç, şöyle konuştu:

“Kazankaya'da ikamet ediyorum. Çiftçilik yapıyoruz, maalesef bundan sonra da yapamayacağız herhalde, bu vaziyette. Bütün malzemeyi internette satılığa koyduk. İşçi parasını kurtarmıyor zaten.

Satsan gönderdiğin yerden bu sene para gelmiyor. Satıştan para gelmediğine göre hiç olmazsa vatandaş faydalansın, yesin dedik, köylüye bedava gelin alın dedik. Bunun maliyeti, dönüm maliyeti 25 bin lira. Bir dönüme 25 milyon masraf ödüyoruz.

Şu anda biz dönümden hiç para alamıyoruz, sıfır. Yaptığımız bütün masraflar, 25 milyon komple cepten gidiyor, tamamı. Kaç dönüm ektiysen o kadar ziyan ediyoruz. Gerçekten her şey üç katı, girdiler üç katı.

Ürün üç kat aşağı düşüyor satışta. Nasıl çıkacaksın işin içinden? Kuru fasulye çok zayıf hava şartlarından. Ektiğinizi alabilmemiz mümkün değil, işçi parasını çıkartmaz.”

Lösemili çocuklara bağışladık

Çiftçilik yapan CHP Aydıncık İlçe Başkanı Sadık Erdoğan da satamadığı patatesinden 7,5 tonunu LÖSEV’e bağışladı:

"bölgede soğan ve patates ekicileri zor durumda olduğundan dolayı hükümetimizin buna el atmamasından dolayı üreticilerimiz çok zor durumlar geçiriyor. Ürünlerimiz heba olmasın, israf olmasın. Biliyorsunuz israf haramdır.

Haram işlememek için elimizde kalan satamadığımız, daha bu binde biri, tarlalarımız komple patates ve soğanlarla dolu. Ürünlerimizi değerlendirmek açısından bir fayda sağlasın diye Zafer Partisi aracılığıyla LÖSEV'li çocuklara 7,5 ton patates bağışlamış durumdayız.

Sınır yok aslında, biz 75 ton, 750 ton da bağışlayacaktık ama onlar küçük araba gönderdiği için şu an için 7,5 ton bağışlamış durumdayız. İlgililerden, devletten minnacık bir çaba bekliyoruz."