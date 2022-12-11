Şeker-İş Başkanı Gök: Tarım stratejik sektör ilan edilmeli

Gök, yaptığı açıklamada, yerli üretimin ve yerli malı ürün kullanmanın önemine dikkati çekerek, fikri temelleri, 1923'te İzmir İktisat Kongresi'nde atılan Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası'nın, her yıl 12-18 Aralık arasında kutlandığını hatırlattı. Dünyanın, iklim krizi, salgın ve savaşlar sebebiyle ülkelerin birbirlerine kapıları kapattığı bir dönemden geçtiğini vurgulayan Gök, bu aşamada, sağlıklı ve yeterli gıdaya erişimin öne çıktığını, buğday, mısır ve şeker pancarı gibi temel ürünlerin stratejik nitelik kazandığını aktardı.

Şeker-İş Genel Başkan İsa Gök, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle "gıda krizi" riskinin ortadan kaldırılması için Türkiye'nin çabalarıyla oluşturulan "tahıl koridoru"ndan bugüne kadar 12 milyon tondan fazla tahıl taşındığını anımsatarak, şunları kaydetti: "Salgını ve Ukrayna Savaşı, ülkelerin başta gıda ve tarımda kendi kendine yeterliliğini de yeniden gündeme getirdi. Ülkemizde tarım, stratejik sektör olarak ilan edilip, üreticiler daha çok desteklenmeli. Türkiye, bazı ürünlerde uygulanan gıda kısıtlamalarını, potansiyelini kullanarak fırsata çevirebilir. Kredi destekleriyle başta üretim için mevcut yerli üreticilerin korunması ile üretimin sürdürülebilir zemine oturtulması, stratejik ürünlerin koruma altına alınması ve oluşacak domino etkisinin yaşanması, şüphesiz bu süreci en verimli şekilde geçiren ülkelere fayda sağlayacaktır."