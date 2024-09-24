Şeker pancarı alım fiyatı belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bu yılın şeker pancarı alım fiyatına ilişkin bilgi verildi.

Şeker pancarı alım fiyatı 2 bin 375 lira olarak belirlendi

Açıklamada, "Türkşeker tarafından 2024 yılı şeker pancarı alım fiyatı kota tamamlama primi ile birlikte ton başına 2 bin 375 lira olarak belirlenmiştir. Çiftçilerimize hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.