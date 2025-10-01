Şeker pancarı alım fiyatı belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025-2026 üretim yılı için şeker pancarı alım fiyatını açıkladı. Yapılan duyuruya göre, kota tamamlama primi de dahil olmak üzere pancarın ton fiyatı 2 bin 975 lira olarak belirlendi.

Bakanlığın yazılı açıklamasında, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (TürkŞeker) tarafından uygulanacak yeni fiyatlandırmaya dair detaylar kamuoyuyla paylaşıldı.

Ton başına kota tamamlama primi dahil 2 bin 975 lira olarak belirlendi

Türkiye'de şekerin, sadece sofralara tat katmakla kalmayıp aynı zamanda tarımdan sanayiye, istihdamdan bölgesel kalkınmaya kadar geniş etki alanına sahip olduğuna dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Ülkemizde şeker üretiminin hammaddesi olan şeker pancarının 2025-2026 üretim yılı alım fiyatı, ton başına kota tamamlama primi dahil 2 bin 975 lira olarak belirlenmiştir. Bakanlık olarak, alınan bu kararın şeker pancarı üreticilerimiz başta olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyoruz."

Öte yandan Türkşeker tarafından 2024 yılı şeker pancarı alım fiyatı kota tamamlama primi ile birlikte ton başına 2 bin 375 lira olarak belirlenmişti. Geçen yıla göre şeker pancarı alım fiyatlarında yüzde 25,3 artışa gidilmiş oldu.