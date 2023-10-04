Sezonun ilk ayında 153.4 milyon dolarlık fındık ihraç ettik

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFİMB) 2023-2024 sezonu fındık ihracat rakamlarını açıkladı. Fındık ihracatında miktar bazında düşüş değer bazında artış var. 2023-24 ihracat sezonunun ilk ayında 24 bin 553 ton fındık ihraç edildi. KFİMB’in yaptığı açıklamaya göre, sezonun ilk ayında 24 bin 553 ton fındık ihracatından 153 milyon 381 bin 61 dolar gelir elde edildi. Açıklamaya göre, 2023-2024 sezonunun ilk ayı 2022-2023 sezonunun 1 ayı karşılaştırıldığında hem miktar bazında düşüş, değer bazında ise artış var. 2022-2023 sezonunun ilk ayında 25 bin 10 ton fındık ihracatı karşılığında 135 milyon 189 dolar gelir elde edilmişti. Bir önceki sezonun aynı dönemine göre miktar bazında 457 ton düşüş gerçekleşirken, değer bazında ise 18 milyon 130 bin 872 dolar artış var. 2021-2022 döneminde ise ilk ay 30 bin 257 ton fındık ihraç edilmiş karşılığında da 201 milyon 660 bin 872 dolar gelir sağlanmıştı.