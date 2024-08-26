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‘Siyez Buğdayı’nı Bursa Büyükşehir alacak

Üreticinin gelirlerini arttırma hedefiyle çalışmalarını hızlandıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, iştirakler aracılığıyla Bursalı çiftçilerden kavun ve karpuzun ardından siyez buğdayı alımı da yapacağını duyurdu

Ali Şahin
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‘Siyez Buğdayı’nı Bursa Büyükşehir alacak
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EKONOMİ/BURSA
Daha önce Bursalı kavun ve karpuz üreticilerinin mağdur olmaması adına ürünlerini değerinde satın alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu kez de çiftçiden siyez buğdayı alımı yapacak. Büyükşehir Belediyesi’nin Bursalı üreticilerin yanında olduğunu belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayhan Sarsıcı, siyez buğdayının ata tohumu olarak korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının yanı sıra halk sağlığına önemine dikkat çekerken “Siyez buğdayı, 12 bin yıllık geçmişiyle modern buğdayın atası. Günümüzde iklim değişikliği ve küresel ısınmayı dikkate aldığımızda olumsuz koşullara dayanıklı bir ürün. Dağ yöremizde geleneksel yöntemlerle üretimi yapılıyor. Bizim ata tohumumuz. Bu nedenle sahip çıkmamız, tanıtmamız, anlatmamız ve yaygınlaştırmamız gereken bir ürün. Genetiğinde herhangi bir değişiklik yapılmadığından toplum ve insan sağlığı için önemi büyük. Daha öncesinde üreticimizin pazar bulmakta zorlandığı durumlarda Büyükşehir Belediyesi olarak devreye giriyorduk. Şimdi Bursa’da siyez buğdayı üreten çiftçilerimizin tüm ürünlerini almak istiyoruz. Üretici çiftçimize sahip çıkmak, üretimlerini teşvik etmek, bir nebze olsun can simidi olmak adına siyez buğdayı alımı yapacağız” ifadelerini kullandı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ aracılığıyla ürünlerin alınacağını ifade eden Ayhan Sarsıcı, üreticilerin Bursa Büyükşehir Beldiyesi’ne ve BESAŞ’a başvurabileceklerini belirtti.

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