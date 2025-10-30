Sübvansiyonlu tarım kredilerinde eski faiz desteği geri geldi

Çiftçilerin faiz yükünü artıran Hazine destekli tarımsal kredi düzenlemesi, tepkiler üzerine geri çekildi. 24 Ekim 2025’te Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile, 31 Aralık 2026’ya kadar geçerli olacak kredilerdeki sübvansiyon oranları yaklaşık yüzde 50 oranında düşürülmüş, 2024’ten bu yana değişmeyen kredi üst limitleri ise aynen korunmuştu. Karar gelen tepkilerin ardından bir hafta içinde iptal edildi.

Resmi Gazete’nin 30 Ekim 2024 tarihli sayısında yayımlanan yeni karara göre, kredi üst limitlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı ancak sübvansiyonlu kredilerde faiz indirimi yeniden eski oranlarla uygulanmaya devam edilmesi kararı alındı.

Tarımsal üretim açısından kritik

Bloomberg’den İrfan Donat’ın aktardığına göre sektör temsilcileri, söz konusu kararın özellikle girdi maliyetleri hızla yükselen tarımsal üretim açısından kritik olduğunu belirtiyor.

Son yıllarda artan gübre, yem, mazot ve enerji giderleri nedeniyle finansmana erişimde zorluk yaşayan çiftçiler için sübvansiyonlu krediler büyük önem taşıyor. Hazine destekli sübvansiyonlu tarımsal kredilerde çiftçinin faiz yükünü artıran söz konusu düzenleme, sektörden büyük tepki toplamıştı.