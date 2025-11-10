TAFE, Agritechnica 2025’te geleceğin traktörlerini sahneye çıkarttı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Dünyanın en büyük traktör üreticilerinden biri olan TAFE (Tractors and Farm Equipment Limited), Agritechnica 2025 fuarında yeni nesil elektrikli hibrit traktörü TAFE EVX75’i tanıtırken önemli bir başarıyı da kutladı. Markanın bir diğer modeli olan TAFE EV28 elektrikli traktör, “2026 Yılın Traktörü (Tractor of the Year – TOTY)” ödüllerinde Sürdürülebilir Traktör kategorisinde finalist olarak seçilerek büyük takdir topladı.

Hassas tarım teknolojileri (AgTech), otomasyon ve alternatif enerji çözümlerine önemli yatırımlar yapan TAFE, EVX75’in yanı sıra yeni Terra Vista görüş yönlendirme sistemiyle birlikte, 100 beygir gücündeki yeni kabinli TAFE 1015, 74 beygir gücündeki bahçe ve meyve traktörü TAFE 7515 GE ve 65 beygir gücündeki Compact Utility Serisi TAFE 6065 modellerini de tanıttı. Yeni seri, Avrupa’daki çiftçilerin farklı operasyonel ihtiyaçlarına ve beklentilerine yanıt verecek şekilde tasarlanarak verimlilik, konfor ve teknoloji alanlarında önemli yenilikler sundu.

TAFE, bugün bir traktör üreticisinden tam kapsamlı bir tarımsal çözüm sağlayıcısına dönüşüyor. 100 beygir altı traktör segmentinde küresel lider olma vizyonuyla hareket eden şirket, dünya genelindeki çiftçileri güçlendirmek amacıyla hassas tarım teknolojileri (AgTech), otomasyon ve alternatif enerji çözümlerine önemli yatırımlar yapıyor.

Hibrit traktör teknolojisinde dönüm noktası

TAFE EVX75, hibrit traktör teknolojisinde yeni bir dönüm noktasını temsil ediyor. 75 beygir gücündeki model, AB Stage V standartlarına uygun dizel motoru ve 400 V’luk elektrikli batarya sistemini bir araya getiriyor. Çift güç aktarma yapısı sayesinde, sıfır emisyonlu elektrik modunda veya yüksek performanslı hibrit modda çalışabiliyor. Sıvı soğutmalı sistemi ve üç vitesli şanzımanı ile 40 km/saate ulaşan EVX75, yakıt verimliliği, düşük emisyon ve çevre dostu performansıyla öne çıkıyor. HVAC kabin, elektro-hidrolik arka kaldırma sistemi ve bağımsız PTO gibi özellikler, konfor ve kontrolü bir arada sunuyor. TAFE’nin Terra 2.0 dijital platformu ise, Terra Vista görüş yönlendirme sistemiyle entegre çalışarak çiftçilere ölçeklenebilir, uygun maliyetli ve akıllı tarım teknolojileri sağlıyor.

Konfor ve verimlilikte yeni seviye

TAFE 1015, TAFE’nin 100 beygir üzeri traktör segmentine girişini simgeliyor. 103 beygir gücündeki AB Stage V motoru, 30 ileri + 15 geri Power Shuttle şanzımanı ve 4000 kg kaldırma kapasitesiyle ağır hizmet koşulları için tasarlandı. İklim kontrollü premium kabini, uzun çalışma saatlerinde üst düzey konfor ve verimlilik sağlayarak operatör deneyimini yeni bir seviyeye taşıyor.

Yeni TAFE 6065 Serisi, çeviklik ve verimliliği bir araya getiriyor. 65 beygir gücündeki Stage V motor ile donatılan model, hidrostatik veya mekanik shuttle şanzıman seçenekleriyle sunuluyor. Hafif şasisi, toprağın sıkışmasını en aza indirirken bahçe, bağ ve belediye uygulamalarında üstün manevra kabiliyeti sağlıyor. Traktör, tam çerçeveli kabin ile donatılmış olup, isteğe bağlı olarak Kategori IV versiyonu da bulunuyor.

Meyve ve bahçe serisi de dikkat çekiyor

TAFE 7515 GE, bağlar, meyve bahçeleri ve engebeli araziler için tasarlanmış alçak profilli bir traktördür. 74 beygir gücündeki Stage V motoru, optimize edilmiş yerden yüksekliği ve dar dönüş yarıçapı sayesinde dar alanlarda ve ağaç altı çalışmalarda yüksek performans sunar. Dar iz genişliği ve çevik yapısıyla TAFE 7515 GE, manevra kabiliyetini verimlilikle birleştirir. TAFE Tractors, en son yenilikleriyle birlikte “Dünyayı Yeşertmek” (Cultivating the World) vizyonunu güçlendirmeye devam ediyor. Marka, çiftçilere güvenilir, verimli ve sürdürülebilir tarımsal çözümler sunarken, Avrupa’daki varlığını hızla genişletiyor. Teknoloji, hassasiyet ve amaç odaklı yaklaşımıyla TAFE, tarımsal mekanizasyonu yeniden tanımlayarak dünyanın dört bir yanındaki üreticiler için daha verimli ve sürdürülebilir bir gelecek inşa ediyor.