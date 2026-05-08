“Tarım artık sadece üretimle sınırlı değil, çok kapsamlı stratejik bir alan”

AHMET USMAN / İZMİR

İzmir Ticaret Odası İzQ İnovasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen zirvenin açılış töreninde konuşan Tarım 4.0 Teknoloji ve Etki Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sumer Tömek Bayındır, tarım sektörünün sorunlarının başında işlerin yeni nesle devrinin geldiğini vurgulayarak, “Büyük bir sorun gibi görünen bu durum aslında bir dönüşümün işareti. Bunu, ‘eski Süpermenler azalıyor, yeni nesil devralıyor’ şeklinde değerlendirebiliriz. Artık çiftçilik o kadar çok disiplini bir araya getiren bir iş ki, ancak bilimsel çalışan bir insan bunun altından kalkabilir. Çiftçiyi, tarımı yüceltmek, hem de geleceği doğru bir şekilde sonraki nesle devretmek için bu derneği kurduk” diye konuştu.

“Tarımın sistem yönetimi meselesi olarak ele alınması lazım”

Tarımın artık sadece üretim odaklı bir faaliyet olmaktan çıkıp, stratejik bir alan haline geldiğini dile getiren İş Bankası Tarım Bankacılığı Pazarlama Bölümü Müdürü Umut Yiğit ise, “Günümüzde ülkeler tarım politikalarını yalnızca üretim ve verimlilik odaklı değil aynı zamanda gıda güvenliğini stratejik bağımsızlık ve dış ticaret dengeleri çerçevesinde de yeniden şekillendiriyor. Tarımın yalnızca üretim değil aynı zamanda sistem yönetimi meselesi olarak ele alınması lazım. Üretimde sağlanan artışların çağın sunduğu imkanlardan yeterince faydalanılamadığı sürece depolama, işleme ve lojistik aşamalarında kayıplara uğraması toplam katma değerinin önemli ölçüde azalmasına neden oluyor” dedi.

Uzmanlar geleceği konuştu

Zirve kapsamında gıda ve sağlık hukuku uzmanı Yasemin Bal, “21. Yüzyılın Akış Jeopolitiği Kuramı”nı tarım ve gıda ekseninde ele alarak kamuoyu ile paylaşırken, fütürist, Teknokratlar Derneği Eş Başkanı Alphan Manas da savaş, kriz ve barış zamanlarında teknolojinin nasıl sıçramalar yaptığını; yapay zekâ, dijital sistemler, veri kullanımı ve yeni nesil girişimcilik modellerinin tarım ve gıda sistemlerinde nasıl yer bulduğunu anlattı.