Tarım Fuarı 22. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU

Tarım sektörünün en önemli organizasyonları arasında yer alan Konya Tarım Fuarı, bu yıl 22. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. 7-11 Nisan 2026 tarihleri arasında TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek fuarın, 80 farklı ülkeden 250 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.

Toplam 432 katılımcı firmanın yer alacağı fuar; traktörlerden ekim ve hasat makinelerine, balya makinelerinden sulama sistemlerine kadar modern tarımın tüm bileşenlerini tek çatı altında buluşturacak. 6 ayrı salon ve açık sergileme alanında gerçekleştirilecek organizasyon, hem yerli hem de yabancı sektör temsilcilerine geniş bir iş ağı sunacak. Özellikle akıllı tarım teknolojilerinin ön planda olacağı fuar, dijitalleşme ve verimlilik odaklı çözümleriyle dikkat çekecek.

Türk tarım makineleri sektörünün uluslararası pazarlara açılması açısından önemli bir vitrin niteliği taşıyan etkinlik, Orta Doğu, Avrupa, Asya ve Afrika’dan gelecek yabancı ziyaretçilerle ihracat bağlantılarına da zemin hazırlayacak.