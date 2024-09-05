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Tarım gazetesi 1 yaşında

EKONOMİ gazetesi ile birlikte yayınlamaya başlanan Tarım gazetesi bu sayısıyla 1 yılı geride bıraktı.

Haber Merkezi
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Tarım gazetesi 1 yaşında
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Ali Ekber YILDIRIM

Tarım Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

EKONOMİ gazetesi ile birlikte yayınlamaya başladığımız Tarım gazetesi bu sayısıyla 1 yılı geride bıraktı.

EKONOMİ gazetesi ve Nasıl Bir Ekonomi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ bundan bir yıl önce gazetenin içinde bir “tarım gazetesi” ilavesi yapma fikrini önerdiğinde, tarım sektörünün buna ihtiyacı olduğunu ve kısa sürede okurlarımız tarafından ilgiyle karşılanacağını söyleyerek çalışmaya başladık.

Mustafa Kemal Çolak’ın koordinasyonunda, görsel yönetmenimiz Birol Teoman’ın titizlikle çizdiği sayfalar, o sayfalara gelir getirsin diye Nazlı Yorulmaz ve ekibinin aldığı ilanlar, EKONOMİ gazetesinin ülke genelindeki bürolarından gelen haber ve ilan desteği ile 1 yılı tamamladık.

Siz okurlarımızın ilgisi ve katkısı ile 8 sayfa olarak başladığımız Tarım gazetesi geçen sayıdan itibaren 10 sayfaya çıktı.

Yakında 12 sayfa ve belki de gazetenin içinden çıkarak bağımsız bir gazete olabilir. Türkiye’deki tarım potansiyeli bizi buna zorlayacaktır. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Nice yıllar yeni sayılarda buluşmak dileği ile.

Tarım
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