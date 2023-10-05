Tarım Gazetesi: Zeytinde altın yıl

Tarım yazarımız Ali Ekber Yıldırım'ın yönetiminde hazırlanan ve her ayın ilk haftası yayınlanan Tarım gazetesi yine gündemin önemli konuları ve analizleriyle sizlerle...

Gazetemizin bu ayki kapağı altın çağını yaşayan zeytin ve zeytinyağı... Son 20 yılda Türkiye’nin zeytin ağacı varlığı yüzde 91 artışla 189 milyon adede ulaştı. Bu yüksek performans meyvelerini vermeye başladı. Zeytin rekoltesi ve dolayısıyla zeytinyağı üretimi, son yıllarda hızlı artış eğilimi yaşıyor. 2022-2023 sezonundaki sofralık zeytin üretimiyle dünyada ilk sıraya yükselen Türkiye, zeytinyağında da İspanya’dan sonra ikinciliğe yerleşti.

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Zeytin ve zeytinyağı altın çağını yaşıyor

Ali Ekber Yıldırım'dan 2023 tarım desteklerinin analizi

Dünyanın tarım devi: Brezilya