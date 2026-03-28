Tarım Sigortaları Havuzuna devlet katkısı oranları belirlendi

Buna göre 1 Ocak 2026-31 Aralık 2026 tarihleri arasında akdedilen sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan ulusal ve uluslararası piyasalara transferi yapılamayan risklerin hasar prim oranları şöyle olacak:

Havuzun üstünde kalan kısmı için yüzde 80-95, havuzun ve havuza iş temin eden sigorta şirketlerinin üzerinde taşıdıkları kısım için yüzde 200 üzeri, bitkisel ürünlerde don riski temel sigorta paketi (kayısı, elma, armut, ayva, erik, kiraz, vişne, şeftali, nektarin gibi ürünlerde), hayvan branşları şap hastalığı ve su ürünleri branşlarıyla ilgili yüzde 250’yi aşan kısmı, köy bazlı verim sigortası ile ilgili yüzde 250’yi aşan kısmı. Buna ilişkin finansman Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden Tarım Sigortaları Havuzuna aktarılacak.