Tarım ve gıda ürünleri ihracatı ilk 7 aylık dönemde artış gösterdi
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarım ve gıda ürünleri ihracatının ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,72 artış göstererek 18,29 milyar dolara ulaştığını açıkladı.
Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, temmuz ayı ve ocak-temmuz dönemi dış ticaret verilerini değerlendirdi.
Geçen yıla göre yüzde 9,72 artış gösterdi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ocak-temmuz döneminde tarım ve gıda ürünleri ihracatının, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,72 arttığını ve 18,29 milyar dolara ulaştığını belirten Yumaklı, "Geçen yıl kırdığımız 31 milyar dolarlık ihracat rekoruna bir yenisini eklemek için gece gündüz çalışan, bu başarıda emeği olan üreticilerimize ve sektörümüze teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.
📈TÜİK verilerine göre 2024 Ocak - Temmuz döneminde tarım ve gıda ürünleri ihracatımız, geçen yılın aynı dönemine göre %9,72 artarak 18,29 milyar dolara ulaştı.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) August 28, 2024
🥇Geçen yıl kırdığımız 31 milyar dolarlık ihracat rekoruna bir yenisini eklemek için gece gündüz çalışan, bu başarıda… pic.twitter.com/GZgbyhmS51