"Tarımda, gençlerin içinde olduğu bir yapı kurmalıyız"

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Artan girdi maliyetleri ve kuraklık baskısı altında üretimini sürdürmeye çalışan çiftçiye Bursa’dan güçlü bir destek geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı boyunca tarım ve hayvancılığa yönelik uygulamalarıyla kırsalda üretimi ayakta tutan, gelir artırıcı bir model ortaya koydu. Çalışmalar, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Tarım Peyzaj A.Ş. ve HAGEL iş birliğiyle 17 ilçenin kırsal mahallelerinde yürütüldü. Belediye, kendi bünyesinde kurduğu Tarım Plast Fabrikası’nda geri dönüşümle üretilen 14,6 milyon metre damla sulama borusunu 5.807 üreticiye yüzde 100 hibeyle dağıttı. Aynı üretici grubuna çiftçi başına 4 bin TL olmak üzere toplam 23,2 milyon TL mazot desteği sağlandı. Tarım A.Ş. bünyesindeki sıvı gübre tesisinde üretilen 142 bin kilogram sıvı gübre ise 6.460 üreticiye ulaştırıldı. Hayvancılıkla uğraşan 1.603 üreticiye yem ve aşı için toplam 8 bin TL’lik doğrudan destek verildi.

Tohumdan fidana, üründen pazara destek

2025’te binin üzerinde çiftçiye 33 ton silajlık mısır, yulaf, aspir ve İtalyan çimi tohumu dağıtılırken; 1 milyon 244 bin adet çilek, ahududu, aronya, ceviz, kestane, Trabzon hurması ve yaban mersini fidanı üreticiyle buluşturuldu. Gemlik’te 206 üreticiden 98,4 ton zeytin satın alınarak çiftçiye doğrudan gelir sağlandı. Mustafakemalpaşa’da yürütülen pilot uygulamalarda, 230 dekar alanda ekilen ayçiçeğinden 20,5 ton ürün elde edildi. Hasattan çıkan 1.075 adet 5 litrelik ayçiçeği yağı, sosyal destek kapsamında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Ata tohumu siyez buğdayı alımıyla da dağ yöresi üreticisi desteklendi. Sosyal boyutu da ihmal etmeyen Büyükşehir Belediyesi, mevsimlik tarım işçileri için Serme Mahallesi’nde 662 kişinin yararlandığı 6 konuk evi hizmete sundu. Çocuk ve gençleri tarımla buluşturmayı amaçlayan Yeşil Kapsül Projesi kapsamında 132 okuldan 9.736 öğrenci ağırlanırken, yıl içinde 17.550 ziyaretçi projeye katıldı. İlk kez düzenlenen Bursa Tarım Şenliği ile yerel ürünler doğrudan tüketiciyle buluşturuldu. Biçerdöverden balya makinesine, süt analiz cihazından zeytin hasat makinelerine kadar geniş bir yelpazede sağlanan makine ve ekipman destekleri, üretim maliyetlerini aşağı çekerek tarımsal verimliliği artırdı.

Bozbey: “Hiçbir tarlanın boş kalmasını istemiyoruz”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa’nın bir tarım kenti olduğuna dikkat çekerek, “Hiçbir tarlanın boş kalmasını istemiyoruz. Aile işletmelerini güçlendirmeli, gençlerin tarımdan geçinebildiği bir yapı kurmalıyız. Kuraklık gerçeğini göz önüne alarak daha az su isteyen, katma değeri yüksek ürünlere yönelmeliyiz. Tohumdan mazota, pazarlamadan ekipmana kadar çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.