Tarımda kriz derinleşiyor: Borç 1 trilyonun üzerinde

Türkiye’de tarımda yaşanan sorunlar her geçen gün ağırlaşıyor. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2025 yılının da çiftçiler açısından zorluklarla dolu geçtiğini ifade ederek tabloyu ortaya koydu. Gürer, üretim maliyetlerinin sürekli yükseldiğini, ancak ürün fiyatlarının düşük kaldığını belirterek çiftçilerin üretimden uzaklaştığını ve pek çok kişinin icralık hale geldiğini dile getirdi. Ona göre, tarımdaki bu gidişat hem üreticiyi hem de tüketiciyi olumsuz etkileyen ciddi bir kriz haline dönüşmüş durumda.

Maliyetler katlanarak arttı

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi Gürer, çiftçilerin ürettiği üründen kar edemediğini belirtti. Gübre, ilaç, tohum ve mazot gibi girdi maliyetlerinin katlanarak arttığını, ancak çiftçinin ürününü bu maliyetleri dahi karşılayamayacak fiyatlara satmak zorunda kaldığını ifade etti. Ayrıca, zirai don ve kuraklık gibi doğal afetlerin de bu yıl çiftçiye büyük darbe vurduğunu söyledi.

Yıl başından beri yaklaşık 500 traktör ve 10 bine yakın tarla icra yoluyla satışa çıkarıldı

Gürer’in paylaştığı verilere göre, tarım sektöründeki ekonomik darboğaz rakamlara da yansıdı. Çiftçilerin bankalara olan borcu 1 trilyon 81 milyar liraya yükseldi. Bu durumun en somut göstergelerinden biri de icralık duruma düşen çiftçiler oldu. Yıl başından beri yaklaşık 500 traktör ve 10 bine yakın tarla icra yoluyla satışa çıkarıldı. Gürer, "Çiftçi üretimden koparılmamalı, icra dairelerinde değil tarlada tutulmalıdır" diyerek yetkililere seslendi.

Tarımdaki bu krize karşı bir dizi çözüm önerisi

Ömer Fethi Gürer, tarımdaki bu krize karşı bir dizi çözüm önerisi sundu. Bu öneriler arasında en dikkat çekenler şunlar:

Borçların ötelenmesi ve faizlerinin silinmesi.

Mazottan ÖTV'nin kaldırılması.

Zirai don desteklerinin tüm çiftçilere gecikmeden verilmesi.

TARSİM'in (Tarım Sigortaları Havuzu) çiftçinin yanında olacak şekilde yeniden yapılandırılması.

Kamunun alımlara girmesi ve taban fiyat uygulamasının başlatılması.

Tarım Kanunu'nun 21. maddesine göre milli gelirin %1'inin çiftçiye verilmesi.

"Üretimin azalmasıyla birlikte raftaki ürün fiyatlarının artacak"

Gürer, eğer çiftçiye sahip çıkılmazsa Türkiye'de gıda krizinin daha da derinleşeceği konusunda uyardı. Üretimin azalmasıyla birlikte raftaki ürün fiyatlarının artacağını ve ithalatın kaçınılmaz hale geleceğini belirtti. Bu durumun hem üreticiyi hem de tüketiciyi olumsuz etkileyeceğini dile getirdi.