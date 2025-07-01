Tarımda yaş ortalaması 60 olmaya başladı

Hasat dönemlerinde tarla ve bahçelerde çalıştıracak işçi bulmada zorluk yaşadıklarını söyleyen Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, “Her yıl aynı sorunu yaşar hale geldik. Sorunu çözmek istiyorsak gençleri köye döndürecek projeler geliştirmeliyiz” diye konuştu.

Bugün Tarımda çalışanların neredeyse tümünün yaşlı nüfus olduğunu söyleyen Aydemir, “ Tarımdaki yaş ortalaması 50- 60 olmaya başladı. 30 yaşındaki bir genci bugün tarlaya sokamıyorsunuz. O zaman da ister istemez dışardan işçi talep etmek zorunda kalıyoruz. Bu da bizler için çok zor oluyor. İşçi bulmakta zorlanıyoruz” dedi.

Sigortamız olsun diyen gidiyor

Tarımda artan girdi maliyetlerinin çiftçiyi zorladığına da dikkat çeken Muammer Aydemir,” Maliyetler sürekli artıyor. Bunların önemli bir kısmını da işçi giderleri oluşturuyor. Sorunun çözümü için tarımda desteklemenin artması lazım. Mevcut desteklemeler yeterli değil. Ayrıca gençlerimizi tekrar köye döndürecek projelerin geliştirilmesi gerek. Buğun gençler, sigortamız, belli gelirimiz olsun diye şehirlere gidiyorlar. Köylerde yaşlı nüfus kaldı onlarda işçi bulamıyorlar. Daha önce Gürcistan‘dan gelen işçiler vardı ama onların da para birimi bizimkinin yanında değerlenince artık gelmez oldular. Şimdi Güneydoğu’dan gelen işçilerle çalışıyoruz. Bizim 34 mahallemizde çadır kuran mevsimlik işçiler var sebze için geldiler. 8. Ayda da fındık için gelmeye başlarlar ”dedi.