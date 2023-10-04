Tarımın kalbi 5 gün boyunca Bursa’da atacak

ALİ ŞAHİN/BURSA

Türkiye’nin en büyük 5 tarım fuarından biri olarak kabul edilen BURTARIM 2023 kapsamında Bursa 20. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı ile Bursa 15. Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı, eş zamanlı olarak başladı. 7 Ekim 2023’e kadar açık kalacak fuar, Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde yoğun katılıma sahne olan törenle başladı.

Fuarın açılış töreninde Bursa’nın tarımsal üretimde lider kentlerden birisi olduğunu vurgulayan Vali Yardımcısı Mustafa Kılıç, “Bursa bildiğiniz gibi 40’tan fazla meyve çeşidi yetiştirirken 14’ünde ilk üç sırayı almış durumda. Bursa bugün sadece sanayisiyle değil, tarım anlamında dünyada öne çıkan bir yer. Şehrimiz ulusal ve uluslararası tarım ve hayvancılık sektöründe yön veren bir il olmaya devam edecek. Bu çifte fuarın sadece bizim değil dünyadaki diğer üreticilerimiz için de çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden uluslararası bir bağlamda fuar gerçekleştiriyoruz" dedi.

200 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlaması beklenen BURTARIM, 20. yıl organizasyonu ile çok sayıda ülkeden lider firmalar ve profesyonel ziyaretçileri bir araya getirecek. BURTARIM’a, Orta Doğu, Balkanlar ve Rusya’nın yanı sıra 20. yıla özel Hindistan, Çin, Vietnam, Bangladeş gibi Asya ülkeleri beraberinde toplamda 50’nin üzerinde ülkeden profesyonel ziyaretçi gelecek. Fuarda tarımsal üretimi geliştirmeye yönelik son teknolojik ürünler deneyimlenebilirken çeşitli etkinliklerle etkileşimli fuar deneyimi sağlanacak.