Tarımsal ekim döneminde dikkatler gelecek yağışlara çevrildi

Türkiye genelinde yağışlar ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre artış göstermesine karşın, İç Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerindeki tarımsal kuraklık riski yakından izleniyor.

AA muhabirinin, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün ekim ayına ilişkin iklim ve sulama analizinden derlediği bilgilere göre, geçen ay yağışlar mevsim normalleri ve geçen yıl yağışlarının üzerine çıktı.

Türkiye genelinde ekim ayında ortalama 53,5 milimetre yağış kayda geçti. Yağışlar, geçen yıl ekim ayına göre yüzde 99,6 arttı. Ekimde sıcaklıklar da 15,7 santigrat dereceyle normallerin 0,1 santigrat derece üzerinde seyretti.

Bakanlık, bu yağışların bölge bölge tarım sektörüne etkisini de inceledi.

Türkiye genelinde hasat sürerken kuraklık riski bazı bölgelerde etkisini gösteriyor

Buna göre, Marmara Bölgesi'nde, mısır, ceviz, çilek, zeytin ve mandalina gibi ürünlerde hasat dönemi devam ediyor. İklim koşulları, toprak hazırlıkları ve ekimler için de geçen yıla göre daha olumlu bir ortam bulunuyor.

Ege Bölgesi'nde yağış miktarları yeterli düzeye ulaşırken, iklim şartlarından kaynaklanan olumsuz etki görülmüyor. Toprak hazırlıkları ve kışlık ekimler ise devam ediyor. Bölgede pamuk, limon, nar, portakal ve zeytin hasadı sürüyor.

Akdeniz Bölgesi'nde yağışlar mevsim normallerinde seyrederken, sadece Adana ve Mersin'de normalin altında kaldı. Bazı yerlerde narenciye hasadının yüzde 70'inden fazlası tamamlandı. Antalya'da narenciye hasadı sürerken, hububat ekimleri de devam ediyor.

İç Anadolu Bölgesi'nde yağışlar mevsim normallerinin altında kaldı ancak geçen yılın üzerine çıktı. Ankara, Çankırı, Kayseri, Sivas ve Eskişehir'de yağışlar, tarımsal faaliyetler için beklentiyi karşıladı. Az yağış alan bölgelerde ürün ekiliş süreci olumsuz etkilendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü projeksiyonlarına göre, İç Anadolu Bölgesi'nde Aralık 2025-Mayıs 2026 döneminin kurak geçmesi öngörülüyor. Bölgedeki verim için mayıs ayı yağışlarının etkili olacağı değerlendiriliyor.

Karadeniz Bölgesi genelinde yağışlar mevsim normallerine göre yüzde 11 artış gösterirken, birçok ilde normalin altında gerçekleşti. Fındıkta hasat çalışmaları devam ederken, bazı bölgelerde budama ve kök sürgünlerinin temizliği yapılıyor. Trabzon'da çay hasadı sürüyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yağışlar mevsim normallerinin altında kaldı ve lokal risklere sebep oldu. Buğday ve arpada çıkışlar yaşanırken, Malatya'da meyve ağaçlarında gübreleme, ilaçlama gibi bakım işlemleri yapılıyor.

Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise yağışlar mevsim normallerinin altında kaldı. Ayçiçeği ve pamukta hasadın sürdüğü bölgede gelecek 6 ay kuraklık yaşanacağı öngörülüyor. Bu nedenle hububatta sulanamayan yerlerde kuraklık kaynaklı verim kaybı tahmin ediliyor. Ekimlerin ve çıkışların hızlanması için aralık ayında yağış bekleniyor.

Bu kapsamda, Türkiye genelinde toprak hazırlığı ve ekim dönemine girilirken, özellikle İç Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgeleri, tarımsal kuraklık riski açısından ayrıca takip ediliyor.