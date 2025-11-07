Tarımsal üretim için 50 milyar TL ek ödenek

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, AK Parti Milletvekilleri Orhan Erdem, Ersan Aksu ile Ertuğrul Kocacık’ın imzasını taşıyan teklifte Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yeni yılda 50 milyar TL ek ödenek ile tarımsal üretime destek vermesi istendi.

Teklifin gerekçesinde; “5570 sayılı Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi ve Kâr Payı Destekli Fon Kullandırılmasına Dair Kanun uyarınca T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Katılım Bankası A.Ş. tarafından tarımsal üreticilerin finansman ihtiyaçlarına uygun koşullarda karşılanabilmesini teminen Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine 50 milyar TL ödenek ilave edilmektedir” denildi.