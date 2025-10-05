  1. Ekonomim
Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Fikret Akova, zeytin üreticileri ile bir araya geldi. Her hafta üreticilerle görüştüklerini anlatan Akova, son günlerdeki yağışların çok faydalı olduğunu söyledi.

Tariş Başkanı Akova, Burhaniyeli zeytin üreticileriyle bir araya geldi
Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Fikret Akova, Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde 76 nolu Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi'nde üreticilerle buluştu.

Zeytinde maliyetlerin yüksek olduğunu kaydeden Fikret Akova, "Son günlerde düşen yağışlar çok faydalı oldu. Her gelişimde arkadaşlarımla buluşuyoruz, istişare ediyoruz. Arkadaşların görüşlerini alıyoruz çünkü ürünün durumunu en iyi onlar  biliyor. Bu arkadaşlarımız zeytin ile geçiniyorlar. Yakında hasat başlıyor. İnşallah bereketli bir sezon olur" dedi.

Üreticilerden Gülşah Pekcan ise "Bu yıl rekolte düşük. Yurt dışı fiyatlar da belli değil. Geçen sene maliyetler çok yüksekti. Yurtdışı  fiyatların artmasını bekliyoruz. Geçen yıl ihracat yoktu. Bu yıl ihracat var ama yurtdışı fiyatlar belirsiz" diye konuştu.

