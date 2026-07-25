Tariş Başkanı Akova'dan zeytinyağında 'yüksek rekolte' açıklamalarına tepki: Tahmi için erken

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Fikret Akova, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaptığı açıklamada, "Haziran ayında 2026/2027 zeytin ve zeytinyağı sezonuna ilişkin mevcut çiçeklenme durumuna bakılarak yüksek miktarda rekolte olacağı yönünde açıklamalar sektörde yer almıştır. Yalnızca mevcut çiçeklenme ve meyve tutumuna bakılarak bu sonuca varılmış olması güvenilir olmaktan uzaktır. Nitekim, yağmurlar çiçeklenme döneminde de yağdığı için yetersiz tozlaşma nedeniyle belirli bölgelerde rekolte düşüşü yaşandığı sektörde ifade edilmektedir. Özellikle başta Ege Bölgesi'nin bazı kesimlerinde olmak üzere ülkemizin çeşitli yörelerinde rekoltenin geçen sezona göre düşük seyrettiği gözlenmektedir. Mevzi ve erken dönem gözlemlerden hareketle tüm Türkiye'ye ilişkin kesin bir rekolte değerlendirmesi yapılması henüz mümkün değildir. Rekolte tespit çalışmaları, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda her yıl eylül ayında gerçekleştirilmektedir. Üretim planlaması, bütçe çalışmaları ve sektörel bağlantılar da bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan verilere göre şekillenmektedir. Bu tarihten önce yapılan tahminlerin çoğu kez yanıltıcı sonuçlara yol açtığı geçmiş dönemlerde görülmüştür. Zeytinin ağaç üzerindeki gelişiminin önümüzdeki yaklaşık üç aylık süre boyunca izlenmesi gerekmektedir. Özellikle temmuz, ağustos ve eylül aylarındaki yüksek sıcaklıklar, hastalık ve zararlılar ile yaz ve sonbahar aylarındaki yağışların miktarı, rekolteyi önemli ölçüde etkileyebilecektir. Tüm ülkeyi kapsayan somut ve bilimsel bir çalışma henüz ortaya konulmadan, yüksek rekolte gerçekleşeceği yönündeki değerlendirmeler yanıltıcı beklentilere ve piyasa istikrarını olumsuz etkileyebilecek sonuçlara yol açacaktır. Gerçek rekolte belirlenmeden ifade edilen yüksek rekoltenin fiyatları aşağı çekeceği ve ürünün yeterli kazanç sağlamayacağı yönünde oluşabilecek bir algı, üreticinin zeytinini hasat etmesini engelleyebilecektir. Bu durum, yalnızca üreticiler açısından değil, ülke ekonomisi açısından da olumsuz sonuçlar doğuracaktır" dedi.

Aynı durumun İspanya, İtalya, Yunanistan gibi önemli zeytin üreticisi ülkeler için de geçerli olduğunu söyleyen Akova, "Özellikle Akdeniz havzası ve Avrupa'nın önemli zeytin üretim bölgelerinde yaşanan iklim şartlarının önümüzdeki sezon üretimine ne ölçüde etki edeceği henüz tam olarak ortaya çıkmış değildir. Bu nedenle dünya zeytinyağı arzına ilişkin değerlendirmelerin de mevcut belirsizlikler ortadan kalktıktan sonra yapılması gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle resmi rekolte tahmini, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilecek ve tüm ülkeyi kapsayacak rekolte tespit çalışmaları sonucunda ortaya çıkacaktır. Bunun sonucunda yurt dışı gelişmeler de izlenerek rekolte tahminlerinin yapılması çok daha gerçekçi ve sağlıklı sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır" diye konuştu.