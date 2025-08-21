  1. Ekonomim
TARİŞ Üzüm Birliği Başkanı Şen: Şu an en büyük sorunumuz pazarımızı kaybetmemek

TARİŞ Üzüm Birliği Başkanı Ferhat Şen, üzüm fiyatlarına gelen tepkilere ilişkin, "Yabancı diyor ki Türk üzümü size göre ucuz, bize göre pahalı. Şu an en büyük sorunumuz pazarımızı kaybetmemek" dedi.

TARİŞ Üzüm Birliği Başkanı Ferhat Şen, Manisa'da Ticaret Borsası'nda düzenlenen üzüm sezonu açılışı ve geleneksel ilk çekirdeksiz üzüm alım törenine katıldı. Şen, açıklanan fiyatlara ilişkin yaptığı değerlendirmede konuya global bakılması gerektiğini, rakiplerin de pazara girmeye başladığını belirterek, "Şu an rakibimiz dediğimiz Çin, İran, Özbekistan 2 bin 200 dolara üzüm satıyor. Yabancı diyor ki Türk üzümü size göre ucuz, bize göre pahalı. Bu da bizi pazarda sıkıntıya sokuyor" dedi.TARİŞ Üzüm Birliği Başkanı Şen: Şu an en büyük sorunumuz pazarımızı kaybetmemek - Resim : 1

Şen, "Şu an en büyük sorunumuz pazarımızı kaybetmemek. Bunun için uğraşıyoruz" diye konuştu.

TARİŞ, geçen yıl 7 numara üzüm için 100 TL olan fiyatı bu yıl 9 numarada 120 TL olarak açıklamıştı. TARİŞ'in açıkladığı fiyat üreticileri memnun etmemişti.

