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Tavuk eti üretimi haziranda aylık bazda yüzde 17,9 azaldı, yıllık yüzde 1 arttı

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1 artarak 177 bin 740 tona, tavuk yumurtası üretimi yüzde 6,8 artışla 1 milyar 694 milyon 374 bin adede yükseldi.

Haber Merkezi
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Tavuk eti üretimi haziranda aylık bazda yüzde 17,9 azaldı, yıllık yüzde 1 arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. 

Buna göre, haziranda 177 bin 740 ton tavuk eti üretimi yapıldı. Üretim, yıllık bazda yüzde 1 artarken, aylık bazda yüzde 17,9 azaldı.

Tavuk yumurtası üretimi ise haziranda aylık bazda yüzde 4 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 yükseldi. Bu dönemde 1 milyar 694 milyon 374 bin tavuk yumurtası üretildi. 

Söz konusu dönemde kesilen tavuk sayısı, yıllık bazda yüzde 3 artışla 97 milyon 672 bin olarak kayıtlara geçti.

Hindi eti üretimi aynı dönemde yüzde 10,3 yükselişle 3 bin 864 ton oldu.

Ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 5,8, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,2, tavuk eti üretimi yüzde 5,6 ve hindi eti üretimi yüzde 23,4 arttı.

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