TİGEM Genel Müdür Yardımcısı Bülbül: Yılda 130-140 bin ton sertifikalı tohum satılıyor

Bülbül, TİGEM Karacabey İşletmesi'nde düzenlenen Tohum Satış Bayileri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'ndaki konuşmasında, bayilik sistemlerine yalnızca bir satış organizasyonu, satış faaliyeti olarak bakmadıklarını söyledi.

Bayilik sistemlerini güçlü bir iş ortaklığı modeli olarak değerlendirdiklerini vurgulayan Bülbül, "TİGEM olarak bizler kaliteyi yükseltmek, yeni çeşitleri çiftçilerimizle buluşturmak ve sektörümüzün ihtiyaçlarına daha hızlı cevap verebilmek için, çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de yerli ve milli sertifikalı tohum üretiminde sektöre öncülük ettiklerini aktaran Bülbül, şunları dile getirdi:

"Biz her yıl yaklaşık 130-140 bin ton tohum satıyoruz, yıllar itibarıyla değişiyor, potansiyelimiz bunun çok üstünde ama pazardaki talebe göre üretim yapıyoruz. Bu sadece 130-140 bin ton üretimden ibaret değil malumunuz, Türkiye genelinde 200 milyon dekarın üzerinde ekili arazimiz var. Bunun yaklaşık yüzde 20 payına sahipsek, 40-50 milyon dekarının sertifikalı tohumunu biz sağlıyoruz veya sağlayabilecek potansiyele sahibiz. Yani üretim veya faaliyet hacmimiz, 130-140 bin ton hububat üretiminden ziyade, Türkiye'nin 40-50 milyon dekarlık bir arazisindeki kaliteyi, verimi, geliri, mahsulü etkileyebilecek bir faaliyet. Bu üretimlerin başarıya ulaşması yalnızca tarlada başlayan bir süreç değil, üretilen kaliteli tohumun doğru zamanda, doğru yerde, doğru üreticiye ulaştırılması da en az üretim kadar önem taşıyor. Biz de bunun bilincindeyiz. "

Osmanlı'dan günümüze Çiftlikat-ı Hümayun kültürünü sürdürdüklerini anlatan Bülbül, "Biz TİGEM olarak bütün arkadaşlarımla birlikte şunun bilincindeyiz, bizim birkaç misyonumuz var ama en değerli misyonumuz 726 senedir sürdüregeldiğimiz köklü mirası saygın bir şekilde, hakkıyla taşıyabilmek, gelecek nesillere yine aynı saygınlıklar üstüne biraz daha koyarak devredebilmek." şeklinde konuştu.

Bülbül, şunları kaydetti:

"Biz şunun farkındayız, güçlü devletlerin en önemli unsuru güçlü üretim. Güçlü üretimin de özellikle tarım sektöründe en önemli unsuru tohum, sertifikalı tohumlar. Tohum yalnızca toprağa bırakılan bir üretim materyali değil, malumunuz tohum bizim için gelecek, bereket ve sürdürülebilirliğin sembolü. Bir ülkenin gıda güvencesinin temellerini oluşturuyor. Tarımsal bağımsızlığımızın, üretim kapasitemizin de büyük ölçüde dayanağı, sahip olduğumuz tohum varlığı veya tohumdaki AR-GE'nin gelmiş olduğu nokta. Malumunuz dünya nüfusu her geçen günü artıyor. İklimle ilgili çok büyük sıkıntılarımız var. Bu kısıtlar bizi biraz daha kaliteli ve sertifikalı tohum kullanımına itiyor."

Toplantı, basına kapalı gerçekleştirilen soru-cevap oturumuyla sürdü.