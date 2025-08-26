TİGEM'de fıstık hasadı başladı: 40 gün sürecek

31 bin 939 dekarlık alanda bulunan 300 binden fazla fıstık ağacından ürün toplamak için yüzlerce işçi sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmaya başlıyor.

Sabah erken saatlerde başlayan mesai gün boyu sürüyor

İşçiler, serin havanın etkili olduğu sabah saatlerinde fıstık bahçelerine gelerek yaklaşık sekiz saat süren mesai boyunca ürün topluyor. Hasat edilen fıstıklar, gün sonunda kamyonlarla fabrikaya taşınıyor. Yetkililer, yağışların az olması nedeniyle bu yılki rekoltenin geçen yıllara göre daha düşük olduğunu belirtti.

İşçiler yoğun sıcak altında çalışıyor

İşçilerden Hatice Şakar, sıcak havanın zorluklarına rağmen çalışmaya devam ettiklerini belirterek, “Ben de buranın bir işçisiyim. Çavuşlarımızla, arkadaşlarımızla burada çalışıyoruz. İşimiz iyi gidiyor. Sabah saat 07.00'da başlıyoruz, akşam saat 17.00'da bırakıyoruz. Her şey iyi gidiyor. Sıcakta zor oluyor ama mecburuz” dedi.

Kuraklık verimi olumsuz etkiledi

çekerek, “Geçen yıla göre verim iyi olmasa da normaldir. Kuraklıktan dolayı Türkiye'nin her yerinde mahsul iyi değil. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Allah kimsenin emeğini boşa çıkartmasın” ifadelerini kullandı.

Sezon boyunca aynı çalışma düzeni sürüyor

İşçilerden Fatma Şakar, hasat döneminde her yıl benzer bir çalışma programı uyguladıklarını belirterek, “Sabah saat 07.00'da geliyoruz, 17.00'da ise paydos ediyoruz. Her sene aynı, sezon başladı mı başlıyoruz, sezon bitti mi oturuyoruz” şeklinde konuştu.

Hasadın yaklaşık 40 gün süreceği tahmin ediliyor

Hasat süreci hakkında bilgi veren işçi sorumlusu Kadir Aşmaz, “Zorlu şartlarda 400 işçi ile buradayız. Tahminimize göre 40 gün boyunca bu bölgede hasadımız devam edecektir. Hava şartlarından dolayı geçen yıla göre hasat biraz daha verimsiz. Bu bahçede toplam 22 bin ağaç mevcut ama 8 bahçeyi de hesaplarsak toplam 100 bin ağaç mevcut diyebiliriz. Şu anda 400 işçi ile devam etmekteyiz. İşçi sayımızı yaklaşık 800'e çıkartmayı düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.