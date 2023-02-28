TMO, 300 bin ton buğday aldı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 790 bin tonluk buğday ithalatı ihalesinin ilk etabında yaklaşık 300 bin ton öğütmelik buğday satın alırken, sevkiyatların çoğunun Rusya'dan yapılması bekleniyor.

Ticaret kaynakları 790 bin tonluk ihalede teklif alımlarının devam ettiğini bildirdi. TMO ihalelerindeki alımlar nihai onaya tabi olduğu için alım miktarları daha sonra değişebiliyor ya da alımlar tamamen iptal edilebiliyor.

Ticaret kaynakları ihalede olağandan fazla alım yapılacak olmasını, 44 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği ve olağanüstü maddi hasarın ortaya çıktığı depreme dayandırdılar.

Ticaret kaynakları alımların arasında Rus buğdayına ek olarak Ukrayna ve özellikle Karadeniz'deki ülkelerin aralarında bulunduğu başka ülkelerden de gönderileceğini bildirdi.

Satın alınan buğdayın tamamının yüzde 12 protein içerdiği bildirildi.