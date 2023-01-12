TMO, buğday ihalesinde alıma başladı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 455,000 ton öğütmelik buğday ihalesinde alıma başlarken, Avrupalı ticaret kaynakları ilk etapta 150,000 ton buğday aldığını açıkladı.

Toplam 565,000 ton için açılan ihalede bugün alımların devam etmesi bekleniyor.

Nihai nitelik taşımayan alımlar TMO tarafından daha sonra iptal edilebiliyor.

İhaledeki ilk alımların İskenderun limanına sevkedilecek, navlun dahil ancak sigorta hariç (c&f) ton başına 326.70 dolardan satılan yaklaşık 50,000 ton ve Mersin'e sevkedilecek, navlun dahil ancak sigorta hariç (c&f) ton başına 326.40 dolardan satılan 50,000 tondan oluştuğu bildirildi. İki sevkiyatın satıcısının da Arion olduğu belirtildi.

New Zone'dan navlun dahil ancak sigorta hariç (c&f) ton başına 329.50 dolardan alınan 25,000 tonun İzmir'e, navlun dahil ancak sigorta hariç (c&f) ton başına 325.00 dolardan satılan ilave 25,000 tonun da Yayla'dan İzmir'e sevkedileceği bildirildi.

Satışlar, 1 Şubat ila 15 Mart arasındaki sevkiyat dönemi için yapıldı. İhalede hem Türkiye'deki depolarda bulunan buğday için hem de ithal ürün için teklif verilebiliyor.