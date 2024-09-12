TMO duyurdu: Hububat satışları başladı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabı X'ten, hububat satışlarına ilişkin, paylaşım yapıldı. Piyasalarda istikrarı korumak ve ilgili sektörlerin ham madde ihtiyacını karşılamak amacıyla hububat stoklarının satışına başlanacağı belirtilen paylaşımda, "Kuruluşumuz stoklarında bulunan ekmeklik buğday, makarnalık buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale, 12 Eylül'den itibaren kişi ve kuruluş ayrımı olmaksızın, peşin bedel mukabili serbest satışa açılmıştır. Talepler stokların bulunduğu Başmüdürlüklerimize doğrudan yapılacaktır. Ödemeler peşin olarak nakit veya kredi kartı ile yapılabilecektir." denildi.

Bu kapsamda 25 Eylül'e kadar para yatırılabilecek, 30 Eylül'e kadar ürünler teslim alınabilecek.