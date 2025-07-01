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TMO hububat alım ödemeleri başladı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 11 Haziran'a kadar teslim edilen hububatlar için üreticilerin hesaplarına 1 milyar 63 milyon lira tutarında ödeme yaptı. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, ödemelerin düzenli olarak devam edeceğini ve üreticilerin SMS yoluyla bilgilendirileceğini açıkladı.

Haber Merkezi
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TMO hububat alım ödemeleri başladı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) 2025 yılı hububat alım ödemelerine bugün itibarıyla başladığını açıkladı. Yumaklı, “11 Haziran’a kadar teslim edilen ürünler için 1 milyar 63 milyon lira ödeme, üreticilerimizin hesaplarına aktarılıyor.” ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, TMO’nun bu yılki hububat alımlarına dair bilgiyi sosyal medya hesabından paylaştı.

1 milyar 63 milyon lira ödeme

TMO'nun, 2025 yılı hububat alım ödemelerine bugün itibarıyla başladığını bildiren Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Öncelikle 11 Haziran'a kadar teslim edilen ürünler için 1 milyar 63 milyon lira ödeme, üreticilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Bundan sonra ödemeler periyodik olarak devam edecek. Hayırlı ve bereketli olsun."

SMS ile bilgilendirme yapılacak

Yumaklı'nın paylaşımında, üreticilerin ödemelerini yarından itibaren çekebileceği ve ödemesi yapılan üreticiye SMS ile bilgilendirme yapılacağı da aktarıldı.

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