  1. Ekonomim
  2. Tarım
  3. TMO, stoklarındaki ekmeklik ve makarnalık buğdayı satışa sundu
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), piyasalarda fiyat istikrarını korumak ve ürün arzının kesintisiz devamını sağlamak amacıyla stoklarındaki ekmeklik ve makarnalık buğdayı satışa açtı.

TMO'dan yapılan açıklamada, kurum ile sözleşmesi bulunan lisanslı depolardaki 985 bin 500 ton ekmeklik buğday ile 231 bin ton makarnalık buğdayın satışa sunulduğu belirtildi.

Açıklamada, satışların bugünden itibaren Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) üzerinden kişi ve kuruluş ayrımı olmaksızın günlük olarak gerçekleştirileceği kaydedildi.

