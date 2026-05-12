Toplumun yüzde 60’ı tohumun ithal edildiğini düşünüyor

BESTİ KARALAR / ANKARA

Araştırma verilerine göre, “Türkiye’de tohum meselesi gıda endişesine dönüştü.” Yapılan kamuoyu araştırmasında, toplumdaki bu tarımsal dışa bağımlılık algısının, İsrail’in bölgesel tarım pazarında baskın olduğu inancından kaynaklanıyor. Toplumun yüzde 48’i de bu inanca sahip. Kamuoyunun önemli bir kısmı, ticari tohumların kısır olduğu yönündeki iddiaya inanma eğilimi gösteriyor.

GENAR, son günlerde tartışma konusu olan Türkiye’deki tohumla ilgili iddiaları kamuoyu araştırması ile ölçtü. Verilere göre; Türkiye’de tohum meselesi, teknik bir tarımsal üretim konusu olmaktan çıkarak tamamen algı temelli bir jeopolitik güvenlik ve gıda endişesi meselesine dönüştü. Resmi veriler, Türkiye’nin sertifikalı tohum üretiminde 1.35 milyon ton seviyesine ulaştığını, dış ticarette 2025 yılı itibariyle 158 milyon dolar dış ticaret fazlası ile net ihracatçı konumunda bulunduğunu göstermesine rağmen, toplumun neredeyse yüzde 60’ı Türkiye’de tohumların tamamen ve ağırlıklı olarak ithal edildiğini düşünüyor.

Kamuoyu araştırması ile katılımcıların eğitim ve gelir düzeyleri yükseldiğinde dahi bu karamsar tablonun ve bilgi kirliliğinin ortadan kalkmıyor olması, Türkiye’de tohum tartışmasının salt bir ekonomik politika veya üretim kapasitesi sorunu olmadığını, aksine çok boyutlu stratejik iletişim, tarımsal okuryazarlık ve kamuoyu güveni inşasını gerektiren sosyolojik bir mesele olduğunu kanıtladığını gösterdi. Bu tartışmalar devam ederken, geçtiğimiz haftalarda Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da, Türkiye’nin tohum üretiminde geldiği noktayı paylaştı.

Bakan Yumaklı, Türkiye’de tohum üretiminin 2002’de 145 bin ton seviyesinde olduğunu, günümüzde bu rakamın 1 milyon 351 bin tona ulaştığını aktardı. Sertifikalı fide ve fidan üretiminin ise son yıllarda 50 kattan fazla artarak 203 milyona yükseldiğini kaydetti. Türkiye’nin üretim altyapısının güçlü olduğuna dikkat çeken Yumaklı, geçen yıl 117 ülkeye tohum ihraç edildiğini söyledi.