Toroslardan toplanıyor, kilosu 3 bin liradan satılıyor Kuyucak balı için festival düzenlendi

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Akseki'nin 1400 metre rakımlı Kuyucak Mahallesi Subaşı mevkisinde düzenlenen festivale, yöre halkı, bal üreticileri ve farklı illerde ve yurt dışında yaşayan Kuyucaklılar da katıldı.

Zengin bitki örtüsü ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken Kuyucak Mahallesi'nde, yıl boyunca üretilen ballar festivalde görücüye çıktı.

Jürinin, renk, kıvam, koku ve lezzet gibi özellikleri dikkate alarak yaptığı değerlendirmeler sonucunda üreticilerden Ali Rıza İmri'nin ürünü "yılın en iyi balı" seçildi.

Mahalle sakinlerinin imece usulü hazırladığı yiyecekler, katılımcılara ikram edildi.

Mahalle girişinde festival nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Kuyucak Mahallesi Yardımlaşma Derneği Başkanı Hasan Kaya, yaptığı açıklamada, festivali bolluk ve bereketi yansıtması için düzenlediklerini belirterek, Torosların balını gelecek kuşaklara taşımak istediklerini vurguladı.

Bal festivali için İstanbul'dan gelen ziyaretçilerden Aybuke Ülker, festivalde çadırlar kurulup yöresel lezzetler sunularak güzel bir ortam oluşturulduğunu söyledi.

Esra Dağdelen ise festivalin birlik ve dayanışma kültürünü yansıtan anlamlı bir etkinlik olduğunu anlatarak yöre balını tatma imkanı bulduğunu dile getirdi.

Bal üreticisi Ramazan Erdoğan, bu sene balda verimin iyi olduğunu belirterek, "Balı 1500 ile 2 bin lira arasında değişen fiyatlarla satıyoruz. Karakovan balımız da var. 3 bin liraya kadar alıcı buluyor." dedi.