Türk Somonu hasatı Yakakent'te şenlikle başlayacak

Yakakent’te düzenlenecek “1. Türk Somonu Hasat Şenliği”, bu yıl yalnızca bir sezon açılışı olmanın ötesin de Türkiye’de yaklaşık 15 bin ton seviyesinde olan Türk somonu tüketiminin 2030 yılına kadar 50 bin tona çıkarılması hedefiyle yapılıyor.

Su ürünleri yetiştiriciliği sektörünün önemli ihracat kalemlerinden biri haline gelen Türk somonunda ha sat sezonu, bu yıl ilk kez kapsamlı bir festivalle açılıyor. 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 13.30’da Yakakent Meydanı’nda gerçekleştirilecek etkinlik, bölge ekonomisi ve sektörün geleceği açısından kritik bir organizasyon olarak görülüyor. Etkinlik, Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği koordinasyonunda Samsun ve Sinop Su Ürünleri Yetiştiricileri Birliği işbirliği ile düzenlenirken; Tarım ve Orman Bakanlığı, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Yakakent Belediyesi ve Bafra Ticaret ve Sanayi Odası tarafından da destekleniyor.

Festival süresince hem sektörün tanıtımı yapılacak hem de vatandaşlara yönelik geniş katılımlı etkinlikler düzenlenecek. Organizasyon boyunca yaklaşık 2 bin kişiye Türk somonu ikram edilecek. Erken yaşlarda balık tüketim alışkanlığı kazandırılması amacıyla kurulacak stantlarda yaklaşık 300 çocuğa Türk somonundan hazırlanan özel ürünler sunulacak. Süslenen tekneler ile denizde sembolik hasat gerçekleştirilecek.

Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği Başkan Yardımcısı Osman Parlak, Türk somonunun son yıllarda hem iç pazarda hem de ihracatta önemli bir ivme yakaladığını vurguladı. Bu tür organizasyonların ürünün marka değerini artırmada kritik rol oynadığını belirten Parlak, düzenlenen şenlikle birlikte Türk somonunun ülke ekonomisine sağladığı katma değerin daha görünür hale getirilmesi, yurt içi tüketimin teşvik edilmesi ve sektör paydaşları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin amaçlandığını söyledi