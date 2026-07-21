Türkiye, Gürcistan ve Bulgaristan'dan tarımsal iş birliği

Trabzon Ticaret Borsası koordinasyonunda yürütülen ve InterregNEXT Karadeniz Havzası Programı tarafından da desteklenen, "Sürdürülebilir ve dayanıklı Bir Tarım İçin İstilacı Türler ve İklim Değişikliğiyle Mücadeleye Yönelik Teknoloji Tabanlı Uygulamalar Aracılığıyla İş birliği (AGRICOOP) Projesi" geçtiğimiz yılın Aralık ayında başladı. 18 ay sürecek ve gelecek yıl tamamlanacak proje için Gürcistan’ın Batum kenti ile Bulgaristan’ın Varna kentinin yanı sıra Samsun ve Trabzon’da kamu kurumları, akademisyenler, çiftçiler, sivil toplum kuruluşları ve diğer ilgili paydaşların katılımıyla toplantılar düzenlenip, görüş alışverişinde bulunularak incelemeler yapıldı.

Projenin yürütücüsü Trabzon Ticaret Borsası’nın Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, ilk etapta Karadeniz Havzası’ndaki istilacı türlerin ve bunlardan etkilenen tarımsal ürünlerin ortak çalışmalarla belirlendiğini söyledi. Ergan "Son toplantımızı Bulgaristan’ın Varna kentinde yaptık. 3 ülkede yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında tarımsal üretim alanlarını ziyaret ederek istilacı türlerin üretim üzerindeki etkileri yerinde incelendik. Özellikle saha ziyaretlerinde çiftçilerimizin istilacı türleri bildirebilecekleri ve bölgelerindeki zararlı yoğunluğunu takip edebilecekleri teknoloji tabanlı bir uygulamaya büyük ilgi gösterdiklerini gördük. Böyle bir uygulamanın hayata geçirilmesi halinde aktif olarak kullanacaklarını ifade ederek projemizin teknoloji odaklı yaklaşımını desteklediler."

İklim ve zararlı izleme istasyonları kurulacak

Proje kapsamında önümüzdeki dönemde İklim ve Zararlı Tespit İstasyonları (CPDS) ile MAPPEST mobil uygulamasının hayata geçirileceğini belirten Eyyüp Ergan yazılı açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Trabzon’da belirleyeceğimiz pilot bir tarım alanına CPDS kuracağız. Bu istasyonlar sıcaklık, nem ve rüzgar gibi iklim verilerinin yanı sıra bölgemizde de yayılım gösteren kahverengi kokarca ve diğer zararlı yoğunluğuna ilişkin verileri de toplayacak. Böylece zararlıların daha etkin izlenmesine ve gerekli durumlarda daha erken müdahale edilmesine katkı sağlayacağız.

Toplanan veriler MAPPEST mobil uygulaması üzerinden kullanıcıların erişimine açılacak. Uygulama, CPDS istasyonlarından elde edilen verileri anlık olarak gösterecek, kullanıcıların sahada karşılaştıkları zararlıları sisteme bildirmelerine imkân sağlayacak. Böylece üreticiler hem farklı bölgelerdeki zararlı yoğunluğunu takip edebilecek hem de kendi gözlemlerini sisteme aktarabilecek."

İstilacı türlerle mücadelede çiftçilere dijital destek

Projenin yalnızca istilacı türlerin tespitini değil, üreticilerin sahadaki mücadelesini teknolojiyle desteklemeyi de hedeflediğini vurgulayan Ergan, "Çiftçilerimizin sahadan elde ettiği gözlemleri, bilimsel verileri ve CPDS istasyonlarından toplanan iklim ve zararlı verilerini aynı sistemde buluşturarak daha hızlı ve doğru karar alınmasına katkı sağlayacağız."

AGRICOOP Projesi ile Türkiye, Bulgaristan ve Gürcistan arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, Karadeniz Havzası’nda tarımsal üretimin iklim değişikliği ve istilacı türlerin oluşturduğu risklere karşı daha dayanıklı ve sürdürülebilir hale getirilmesi amaçlanıyor.