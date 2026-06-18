Türkiye, tohum sektöründe dünyada 5. sıraya göz dikti

FİKRİ CİNOKUR

Dünya tohum ticaretinde 11. sırada yer alan Türkiye, 2025 yılında 539 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek 922 milyon dolarlık dış ticaret hacmine ulaştı. Sektör, 2018 yılından bu yana dış ticaret fazlası verirken, 2025 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 141’e yükseldi.

Bu veriler, Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) ile Türkiye Tohumculuk Endüstrisi Derneği’nin (TÜRKTED) Antalya’da düzenlediği Uluslararası Asya Tohumculuk Kongresi (Asian Seed Congress- ASC 2026) ön tanıtım toplantısında paylaşıldı. İlk kez Türkiye’de gerçekleştirilecek kongre, 1-5 Aralık 2026 tarihlerinde Antalya’da yapılacak. Organizasyonun, başta Asya-Pasifik ülkeleri olmak üzere Avrupa, Türk Cumhuriyetleri, Afrika ve Amerika’dan yaklaşık 1.500 sektör temsilcisini bir araya getirmesi bekleniyor.

TÜRKTED Başkanı Burak Gönen, Türk tohumculuk sektörünün 1980’li yıllardan itibaren özel sektör öncülüğünde büyüdüğünü ve bugün uluslararası rekabette güçlü bir konuma ulaştığını söyledi. TÜRKTOB Başkanı Kayhan Yıldırım ise tohumculuğun yalnızca tarımsal üretimin değil, gıda arz güvenliği, sürdürülebilirlik ve ülkelerin stratejik geleceği açısından da kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır da Antalya’nın tohumculuk alanındaki stratejik rolüne dikkat çekti. Türkiye’de faaliyet gösteren 365 sebze tohumu firmasının 118’inin, 249 sebze fidesi üreticisinin ise 107’sinin Antalya’da bulunduğunu belirten Çandır, kentte 2025 yılında 258 ton standart ve hibrit sebze tohumu üretildiğini, bunun ekonomik değerinin 12 milyar TL’ye ulaştığını söyledi. Aynı dönemde Antalya’da 1,9 milyar adet fide üretimi gerçekleştirilirken, bunun ekonomik değeri 16 milyar TL oldu.