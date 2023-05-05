Türkiye'de 2022'de üretilen süt miktarı geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılına ilişkin çiğ süt üretim istatistiklerini açıkladı. 2021'de 23 milyon 200 bin 306 ton olan çiğ süt üretim tahmini, 2022'de yüzde 7,1 azalarak 21 milyon 563 bin 492 ton oldu. Bir önceki yıla göre manda sütü üretimi yüzde 31,5, keçi sütü üretimi yüzde 13,2, inek sütü üretimi yüzde 6,8 ve koyun sütü üretimi yüzde 6,7 azaldı.

Geçen yıl çiğ süt üretiminin yüzde 92,3'ünü inek sütü, yüzde 4,9'unu koyun sütü, yüzde 2,5'ini keçi sütü ve yüzde 0,2'sini manda sütü oluşturdu.