Türkiye’nin fındık ihracatı geriledi

2026 yılının ocak-şubat döneminde; ülkeden 30 bin ton fındık ihracatı gerçekleştirilerek 389 milyon 81 bin dolar tutarında döviz girdisi elde edildiğini söyleyen Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkan Yardımcısı Sebahattin Arslantürk,”. Söz konusu ihracat gerçekleşmeleri bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında miktarda yüzde 44, değerde ise yüzde 8 oranında düşüş gerçekleşti ”dedi.

DKİB Başkan Yardımcısı Sebahattin Arslantürk, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmesinde; yılın ilk iki ayında Türkiye’den 87 farklı ülkeye ihracat yapıldığını belirterek, en çok ihracat yapılan ilk 5 ülkenin sırasıyla Almanya, İtalya, Fransa, İsviçre ve Polonya olduğunu ifade etti.

Miktar bazında yüzde 50 düşüş yaşandı

Eylül ayında başlayan fındık ihraç sezonunun ilk altı ayında 93 bin 62 ton fındık ihracatı karşılığında 1 milyar 177 milyon 963 bin dolar döviz girdisi sağlandığını belirten Arslantürk, gerçekleştirilen ihracattın önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında miktar bazında yüzde 50 değer bazında ise yüzde 22 oranında düşüş yaşandığını belirtti.

Trabzon’dan yapılan fındık ihracatı hakkında da bilgi veren Arslantürk, bu senenin ilk iki ayında Trabzon’dan yapılan 4.178 ton fındık ihracatı karşılığında 60 milyon 677 bin dolarlık döviz girdisi sağlandığını, bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında ihracat miktarında yüzde 73, değerde ise yüzde 57 oranında düşüş yaşandığını belirtti. Fındık ihracatında Trabzon’un 3’üncü sırada yer aldığını söyleyen Arslantürk, 2026 yılı ocak-şubat döneminde ülkeden yapılan fındık ihracatının yüzde 16’lık kısmının Trabzon’dan gerçekleştirildiğini belirtti.

Fındık ihraç sezonunun ilk altı ayında ise Trabzon’dan 12 bin 356 ton karşılığı 159 milyon 653 bin dolarlık ihracat yapıldığını ifade eden Arslantürk, yaptığı yazılı açıklamada önceki sezonun aynı dönemine göre miktarda yüzde 76, değerde ise yüzde 66 oranında düşüş yaşandığını söyledi.