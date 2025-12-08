Türkiye’nin Fındık ihracatında gerileme yaşandı

2025 yılının Ocak-Kasım döneminde; ülkeden 221 bin ton fındık ihracatı gerçekleştirilerek 2 milyar 9 milyon 244 bin dolar tutarında döviz girdisi elde edildiğini söyleyen Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği “DKİB” Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav,” Söz konusu ihracat bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında miktarda yüzde 24, değerde ise yüzde 14 oranında düşüş gerçekleşti” diye konuştu.

DKİB, Sektör Komitesi Başkanı Cirav, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmesinde; yılın ilk 11 ayında ülkemizden 118 farklı ülkeye ihracat yapıldığını belirterek, en çok ihracat yapılan ilk 5 ülkenin sırasıyla Almanya, İtalya, Fransa, Polonya ve Hollanda olduğunu ifade etti. Eylül ayında başlayan fındık ihraç sezonunun ilk üç ayında 46 bin 599 ton fındık ihracatı karşılığında 547 milyon 505 bin dolar tutarında döviz girdisi sağlandığını belirten Cirav, gerçekleştirilen ihracatta; önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında miktar bazında yüzde 53 değer bazında ise yüzde 32 oranında düşüş yaşandığını belirtti.

Trabzon’dan yapılan fındık ihracatı hakkında da bilgi veren Cirav, 2025’in ilk 11 ayında Trabzon’dan yapılan 57 bin 565 ton fındık ihracatı karşılığında 523 milyon 314 bin dolarlık döviz girdisi sağlandığını, bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında ihracat miktarında yüzde 31, değerde ise yüzde 28 oranında düşüş yaşandığını belirtti. Fındık ihracatında Trabzon’un ikinci sırada yer aldığını belirten Cirav, 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde ülkemizden gerçekleştirilen fındık ihracatının yüzde 28’lik kısmının Trabzon’dan gerçekleştirildiğini belirtti.

Fındık ihraç sezonunun ilk üç ayında ise Trabzon’dan 5.952 Ton karşılığı 69 milyon 215 bin dolarlık ihracat yapıldığını belirten Cirav, önceki sezonun aynı dönemine göre miktarda yüzde 76, değerde ise yüzde 68 oranında düşüş yaşandığını ifade etti. Salim SÜRMELİ