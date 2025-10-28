TÜSEDAD’dan sübvansiyonlu kredilerdeki değişikliğe tepki: Çiftçiler mağdur olmuştur

Artan kredi faizlerinin çiftçileri zor duruma düşürdüğüne dikkat çekilen açıklamada "Kredilerde faiz yükü birçok kalemde iki katına çıkmıştır" denildi.

Açıklamada şunlara yer verildi:

"Türkiye’nin dört bir yanında üretim yapan çiftçilerimiz, her geçen yıl artan üretim maliyetleriyle mücadele ederken, iç piyasadaki talep daralması ve ekonomik koşullar nedeniyle ürünlerini çoğu zaman maliyetinin altında satmak zorunda kalmaktadır. Bu durum, tarım sektöründe derin bir memnuniyetsizlik ve umutsuzluk yaratmakta; üreticinin üretimden çekilme riskini her geçen gün artırmaktadır.

Cumhurbaşkanı Kararı ile 30 Aralık 2023 tarih ve 32415 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘’T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Hazine Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar’’ın 3. Maddesi 11. Bendine göre kararın yürürlükte olduğu dönem boyunca kredi üst limitleri her yılın sonunda, takip eden yılın Ocak ayının birinci gününden geçerli olmak üzere TÜİK tarafından periyodik olarak yayımlanan Tarımsal Girdi Fiyat Endeksine göre revize edilir denmektedir. Ancak bu karar 7 Mart 2025 tarih ve 32834 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan geçici bir madde ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Tarımda üst limitler artış beklerken madde yürürlükten kaldırıldı

Eğer bu madde yürürlükten kaldırılmamış olsa idi 2025 yılı üst limitlerinin; TÜİK tarımsal girdi fiyat endeksinde belirtilen %32,49’luk artış ile sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliği üst limitinin 60 milyon TL’den 79 milyona, büyükbaş hayvan besiciliğinde 40 milyondan 52 milyona ve hastalıktan ari hayvan yetiştiriciliğinde ise 80 milyondan 105 milyona artması anlamına gelecekti.

Bu artış dikkate alındığında 2026 yılı için 2025 yılı Eylül ayı TÜİK tarımsal girdi fiyat endeksi (%28,90) dikkate alındığında ise; sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliği üst limitin 101 milyona, büyükbaş hayvan besiciliğinde 67 milyona ve hastalıktan ari hayvan yetiştiriciliğinde ise 135 milyona artması gerekmektedir.

Henüz limitlerin yükseltilmeyeceği kararına göre planlama yapmaya çalışan çiftçilerimiz, 24 Ekim 2025 tarih ve 33057 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yeni kararname ile bir kez daha hezeyana uğramıştır. Yeni çıkan bu kararname ile; 24 Ekim 2025 itibarıyla kullandırılacak kredilerde faiz yükü birçok kalemde iki katına çıkmıştır. 1 Ocak 2024 tarihinden beri değişmemiş olan kredi üst limitleri 31 Aralık 2026 tarihine kadar aynı miktarlarda bırakılmış hatta bazı kalemler de indirime gidilmiştir.