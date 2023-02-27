TZOB Başkanı Bayraktar: Tarım arazileri artık imara açılmamalı

ANKARA (EKONOMİ)-Deprem bölgesinde tarım alanlarının imara açılması sorunu olduğunu belirten Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, bunun hem gıda güvenliğini tehlikeye attığını, hem de güvensiz yapılaşmanın insanları evsiz barksız bıraktığını söyledi.

Tarım alanının yumuşak zemini üzerine kurulan binaların felaketin boyutunu artırdığına dikkat çeken Bayraktar, “İllerdeki Toprak Kurulları verimli arazilerin imara açılması konusunda daha dikkatli olmalı, kamu yararı maddesi suistimal edilmemelidir. Birçok ilde Toprak Kurullarına çiftçi temsilcisinin çağrılmaması imara açılmayı kolaylaştırıyor. Toprağın sahibi çiftçi temsilcilerinin Toprak Kurullarında bulunması zorunlu olmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Bayraktar, şu ana kadar bölgeye yönelik verilen tarımsal desteklerin olumlu olduğunu belirterek nakit sıkıntısının giderilmesi için de çalışma yapılması gerektiğini bildirdi.

Bayraktar, şunları söyledi: “Depremden etkilenen çiftçilerimizin mazot ve gübre destek ödemelerinin nakit olarak öne çekilmesini ve hayvansal üretime hayvan başına yem ve hayvancılık desteklerinin şubat ayında verilmesi ve sübvansiyonlu kredi borçlarının faizsiz ertelenmesi kararını doğru bir adım olarak görüyoruz. Ancak tarımsal üretimin sonraki süreçte sekteye uğramaması ve nakit sıkıntısının giderilmesi için bu ödemelerin bölgede artırılarak uygulanması, kredi borçlarının silinmesi de dâhil kredi kolaylıkları getirilmesi ve mali yönden tüm tedbirlerin alınması gerektiğini vurguluyoruz. Bir yandan destek verirken, diğer yandan elektrik şirketlerinin üreticilerin mazot ve gübre destek hesaplarından enerji borcunu tahsil etmesi büyük tepkilere neden olmaktadır. Elektrik şirketleri büyük tepkiye neden olan bu uygulamaya derhal son vermelidir.”