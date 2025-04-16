TZOB Başkanı Bayraktar'dan çağrı: Nakit desteği sağlanmalı, kredi borçları yapılandırılmalı

Kırsal Karatekin Mahallesi'nde incelemelerde bulunup çiftçilerin sorun ve önerilerini dinleyen Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iklim değişikliğinin dünyada birçok ülke gibi Türkiye'yi de etkilediğini söyledi.

"Yüzde 100'e yakın oranda zarar gördü"

İklim değişikliğine bağlı afetlerin 2025'te artarak devam ettiğini belirten Bayraktar, "Afetler bir taraftan artıyor ama asıl önemli olan afetlerin şiddeti de artıyor. Birkaç gün evvel yaşadığımız doğal afet don olayı 3-4 gün arka arkaya devam etti. 4 gün arka arkaya devam edince bütün ürünler aşağı yukarı bazı bölgelerde yüzde 100'e yakın oranda zarar gördü." dedi.

Birliğe bağlı odaların tespit çalışmalarına katıldığını ve onlardan gelen bilgileri de değerlendirdiklerini dile getiren Bayraktar, çalışmaların sonucunda 65 ilde ürün hasarı tespit ettiklerini kaydetti.

"Nakit desteği sağlanmalı, kredi borçları yapılandırılmalı"

Bayraktar, TARSİM kapsamında olmayan üreticilere de destek verilmesi ve bu çiftçilerin ayakta tutulması gerektiğine dikkati çekti.

Devletten üreticilere nakdi yardım ve girdi desteği beklediklerini anlatan Bayraktar, "Tarım ve Orman Bakanlığımız yeni bir çalışma başlattı, üretici maliyetleri üreticiye ödenecek şeklinde bir çalışma yapıldı. Bunu da olumlu buluyoruz. 'Tarım müdürlükleri marifetiyle üretici maliyetleri hesaplanacak ve bunlar üreticilere ödenecek.' denildi. Bunun kısa bir süre içinde gerçekleşmesi, üreticinin destekle kısa zaman içinde buluşması fevkalade önemli. Üreticimize nakit desteği sağlanmalı, kredi borçları yapılandırılmalı. Bunu önemsiyoruz." dedi.

Şemsi Bayraktar, tarımsal üretim için su kaynaklarının korunması gerektiğinin altını çizdi.