Üç il için arazi toplulaştırma kararı

Edirne, Kırklareli ve Konya'nın bazı ilçelerinde arazi toplulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Edirne'nin Havsa ilçesindeki 13, Keşan'daki 14 ve İpsala'daki 7 köy ve mahallede Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme çalışmaları yapılacak.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ayvalı köyü ile Konya'nın Meram ilçesine bağlı Çarıklar Mahallesi'nde de kurum tarafından söz konusu çalışmaların gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.