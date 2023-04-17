UMSMİB Başkanı Kamiloğlu: “Kısıtlamalar sürerse ihracatımız durma noktasına gelir”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) bünyesinde faaliyet gösteren Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (UMSMİB), Genel Kurul Toplantısı UİB Mavi Salon'da birlik üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Genel Kurulda konuşan UMSMİB Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Kamiloğlu, “Gıdanın insan yaşamındaki önemi ve önceliği, salgın, savaş ve çeşitli kriz dönemlerinde daha belirgin bir şekilde hissediliyor.

Mevcut pazarlardaki talep artışlarının yanı sıra bir zamanlar girmekte zorlandığımız pazarlar ve ulaşmakta sıkıntı çektiğimiz müşteriler de rotasını Türkiye’ye çevirdiler. Türkiye’den olan gıda talebi artarken, ihracatımız da yükselerek, bir önce yıl elde ettiğimiz rakamları aşmamızı sağladı. Özellikle coğrafik konumu, hedef pazarlara olan yakınlığı ve lojistik avantajları nedeniyle ülkemiz rakipleri karşısında bir adım öne çıktı” diye konuştu.

“MSM ihracatımız geriledi”

KKM uygulaması sonucu döviz kurunun bir bakıma sabitlenmiş olmasının ihracatı üzerinde negatif bir baskı oluşturmaya başladığını vurgulayan Kamiloğlu, “2023 yılının ilk 3 ayında MSM ihracatımız ortalama %30 oranında geriledi. Bu düşüşte düşük döviz kuru ve üretim maliyetlerinin yükselişinin yanı sıra domates salçası ve dondurulmuş patatesler gibi temel ihraç ürünlerimizin ihracatına getirilen kota uygulamaları büyük ölçüde etkili oldu.

Sabit döviz kuru ve bazı ürünlerde getirilen ihracat kısıtlamalarının devam ettirilmesi halinde ihracatımızın durma noktasına gelmesi kaçınılmaz. 2022 yılında ve devamında 2023 yılında ekonomik açıdan yaşanan gerek enerji maliyetlerindeki artış, gerekse ABD ve Avrupa’da bankacılık sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler ile karşı karşıya olduğumuz bu dönemde, sektörümüz açısından devlet destekleri büyük önem arz ediyor. İhracattaki artış trendini önümüzdeki dönemde devam ettirebilmemiz için tarımın vergilendirilmesi ve desteklenmesi konusunda hassas çalışmalara ihtiyaç var” dedi.

“Yeni ihracat pazarları arıyoruz”

Meyve ve Sebze Mamulleri sektör temsilcileri olarak, 2022 yılında bir önceki yıla oranla, yüzde 24,6 artışla 2 milyar 526 milyon dolar olarak gerçekleştirdiklerini aktaran Başkan Kamiloğlu “Geçtiğimiz yıl en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sıralamasında da önemli değişiklikler oldu. 2021 yılına göre yüzde 1582 gibi yüksek bir artışla 70,2 milyon dolar ihracat yaptığımız Rusya Federasyonu, uzun yıllar en büyük pazarımız olan Almanya’yı geride bırakarak ilk sırayı aldı. Avrupa Birliği ülkeleri her zaman olduğu gibi ihracatımızda en önemli paya sahip” dedi.

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçı Birliği olarak, 2022 yılında ihracatı arttırmak amaçlı çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden, Başkan Kamiloğlu, “Bu kapsamda, çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Bursa’ya gelen Özbekistan’ın Fergana Vilayeti Valisi Hayrullo Bozarov ve beraberindeki heyet UİB’de ağırlandı.

Vali Hayrullo Bozarov ve beraberindeki heyetle yapılan görüşmelerde Bursa’nın yaş meyve sebze ile meyve sebze mamulleri üretimi ve ihracatı konusunda bilgi verildi, yatırım ve iş birliği imkânları ele alındı. Uludağ Meyve ve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği olarak, ülkemizin mamul gıda ihracatına katkıda bulunmak için çalışmalar yapmaya devam ediyoruz” diye konuştu.