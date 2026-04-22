Üreticiyi ayakta tutacak rakam olmalı

Bölge tarımdaki ana ürününün çay olduğuna dikkat çeken Artvin Ticaret Borsası Başkanı Osman Akyürek, geçtiğimiz yıl çayda beklediği fiyatı alamayan üreticinin bu sene mağdur edilmemesinin en büyük temennileri olduğunu söyledi. Doğu Karadeniz’de çayın en fazla Rize’de yapıldığını ifade eden Akyürek, “ Çay bölgemizin en önemli konularından biri. Yani tarımdaki ana ürünümüz. Bu da ağırlıklı olarak dört ili ilgilendiriyor. Yani yüzde 71'i Rize, yüzde 13 Artvin, yüzde 17-18 ağırlığında Trabzon geriye kalan oranı da Giresun Tirebolu da yapılıyor “ dedi.

Sezonun yaklaşmasıyla birlikte yaş çay fiyatının belirlenmesine yönelik maliyet hesaplarının artığını anlatan Artvin Ticaret Bordası Başkanı Osman Akyürek, yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

“Geçen yıl 30 lira olan beklentimiz 25 lira gibi bir rakamla kapandı. Ama bu sene beklentimiz açıkçası 37-38 lira aralığında. Bu rakamların altında olması maliyetler açısından bakıldığında üreticimizi memnun edecek bir fiyat olmayacaktır. Geçen yıl bu beklenti karşılanmadı bu sene karşılanmasını bekliyoruz. Üreticinin temel sorunu maliyetler. Yani en büyük maliyet gübre maliyetidir. Bunun yanında nakliye, yakıt, işçilik de önemli yer tutuyor. Bir işçinin yevmiyesi üç bin liradan aşağıya değil. Ve çayı sadece ailece toplayabiliriz de diyemiyor mecburen işçi çalıştırıyorsunuz. Ayrıca ürünün fabrikaya ulaşıncaya kadar oluşan maliyetleri ve bu işin bir de finans yanı var. Yani ürünün en başından sonuna giden süreçte oluşan tüm giderleri üretici cebinden peşin karşılıyor. Çünkü çalıştırdığınız insan, aldığınız gübre, kullandığınız yakıt bunlar hep peşin çalışan bir sektör. Bu nedenle beklentimiz bugün üreticiyi ayakta tutacak fiyat o da 38 liradan az olmamalı diye düşünüyoruz”