Vezirköprü’de ayçiçeği hasadı başladı: Çiftçinin gözü alım fiyatında

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Üreticiler tarlalardaki ürünlerini biçerdöverlerle kaldırırken, bir yandan da açıklanacak ayçiçeği alım fiyatını bekliyor.

İlçede bahar aylarında toprakla buluşturulan ayçiçekleri olgunlaşmasının ardından hasat dönemine geldi. Vezirköprü’nün birçok bölgesinde biçerdöverler tarlalara girerken, üreticilerin hasat mesaisi de başladı.

83 bin dekar alanda ayçiçeği ekildi

Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Gültekin Kaya, ayçiçeğinin ilçe tarımında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Kaya, ayçiçeğinin ilçede üretilen tarım ürünleri arasında buğdayın ardından ikinci sırada bulunduğunu ifade etti.

Bu yıl yaklaşık 83 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi gerçekleştirildiğini aktaran Kaya, yaklaşık 24 bin ton rekolte beklediklerini söyledi.

Hasadın ağustos ayının sonunda başladığını belirten Kaya, çalışmaların yaklaşık bir ay sürmesinin beklendiğini kaydetti. Kaya, ayçiçeğinin hem üreticiler hem de Vezirköprü ekonomisi açısından önemli bir tarımsal ürün olduğunu vurguladı.

Üreticinin hedefi emeğinin karşılığını almak

Hasat döneminin kazasız ve bereketli şekilde tamamlanmasını dileyen Kaya, üreticilerin yoğun emek verdiğini belirterek, çiftçilerin çalışmalarının karşılığını almasını temenni etti.

Kaya, üreticilerin ayçiçeği hasadını sorunsuz şekilde tamamlamasını dileyerek, sezonun çiftçiler açısından verimli geçmesini umduklarını ifade etti.

İlçenin birçok noktasında devam eden hasat çalışmaları sırasında çiftçiler, olgunlaşan ayçiçeklerini biçerdöverlerle tarlalardan kaldırıyor. Üreticiler için hasat süreci devam ederken, ürünün satışından elde edilecek gelire ilişkin beklentiler de gündemde bulunuyor.

Gözler ayçiçeği alım fiyatına çevrildi

Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Gültekin Kaya, üreticilerin artan girdi maliyetleri nedeniyle ayçiçeği alım fiyatının bir an önce açıklanmasını beklediğini söyledi.

Kaya, devletin yükselen girdi maliyetlerini ve çiftçilerin refah payını da dikkate alarak ayçiçeği alım fiyatını kısa sürede açıklamasını istediklerini belirtti.

Vezirköprü’de ayçiçeği hasadı sürerken, üreticiler bir yandan ürünlerini tarladan kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor, diğer yandan ise açıklanacak alım fiyatını bekliyor.