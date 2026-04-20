Yağışlar böyle sürerse hububatta üretim rekoru kırılacak

HÜSEYİN GÖKÇE-ANKARA

Mart ayındaki yağışlar geçen yılın çok çok üzerinde olması yanı sıra geçen yılın Ekim ayı ile bu yılın Mart ayı sonuna kadar geçen dönemde alınan yağış da 30 yıllık ortalamanın üzerinde seyretti. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) Hububat ve Bakliyatta Yağış, Ekiliş ve Gelişim Analizi başlıklı çalışmaya göre Mart ayında ortalama 81 mm yağış ile 61.2 mm’lik 30 yıllık ortalama ve 28.8 mm’lik geçen yıl ortalamasının oldukça üzerinde bir yağış alındı.

Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yağışlarda normale göre kısmen azalırken, diğer bölgelerde normalin yüzde 100’e kadar artışlar yaşandı. Ekimin başladığı Ekim ayından bu yana ise tüm bölgeler yüzde 7-39 arasında fazla yağış aldı. TMO değerlendirmesinde Türkiye geneline yönelik olarak yağışların yeterli ve düzenli olmasının verim potansiyelini artırdığı, bitkilerin büyük çoğunluğunun kardeşlenme ve sapa kalkma evresini başarıyla tamamladığı, tarımsal mücadele ve gübreleme faaliyetlerinin genel olarak zamanında ve etkin şekilde yürütüldüğü bilgisi yer aldı. Nisan ve Mayıs yağışlarının verim ve kalitede belirleyici olacağına dikkat çekilen çalışmada, Türkiye genelinde yüksek verim ve ortalamanın üzerinde bir üretim beklendiği vurgulandı.

Kırmızı mercimek ve nohutta durum

TMO raporuna göre bu yıl kabuklu kırmızı mercimekte de önemli sorun olmamakla birlikte verimlilik artışının buğday kadar olması beklenmiyor. Ekili alanların yüzde 97’sinin bulunduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde fazla yağış olması sebebiyle bazı alanlarda kök çürümesi kaynaklı kayıplar bekleniyor. Yine mevsim normallerinin üstünde yağış alan Şanlıurfa ‘da bitkilerin yatma riski bulunduğu vurgulanırken, bazı bölgelerde ise mantar riski olduğuna dikkat çekiliyor. Ekili nohut alanlarının yüzde 72’sine sahip olan İç Anadolu Bölgesi’nde ekimler halen devam ettiği için bu ürüne yönelik henüz bir netlik yok. Ancak bazı bölgelerde nohut yerine çerezlik ayçiçeğine kayış yanı sıra artan maliyetlerin de etkisiyle bu yıl ekim alanlarında azalma bekleniyor.

Yeşil mercimeğin ekim alanlarının yüzde 91’ini bünyesinde bulunduran İç Anadolu Bölgesinde de ekimler halen devam ediyor. Bu üründe de bir miktar ekim alanında azalış beklenirken, bunun bir nedeninin de fiyat olduğu belirtiliyor. Cuma günü gümrük vergisi yüzde 130’dan yüzde 5’e düşürülerek 3 milyon tonluk tarife kontenjanının açıldığı mısırda da üretimin yoğun yapıldığı bölgelerde henüz ekimin başlamaması sebebiyle ekim alanlarına ilişkin herhangi bir netlik bulunmuyor.