Yağışlar Ege pamuk üretimini vurdu: Rekolte düştü

Hasat dönemine denk gelen yağışlar, Ege Bölgesi’nde pamuk üretimini olumsuz etkiledi. İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, yağışların ardından yapılan hasatta kalite düşüşü yaşandığını, ayrıca yağmurdan etkilenen depolarda ortaya çıkan muhafaza sorunları nedeniyle verim kayıplarının tespit edildiğini belirtti.

Evrensel gazetesinde yer alan habere göre Kestelli, yaptığı yazılı açıklamada, Ege Bölgesi’ne ilişkin pamuk rekolte beklentilerini 8 Ekim 2025’te düzenlenen toplantıda 160 bin ton olarak kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlattı.

Pamukta kalite kaybı yaşandı

Yağışların hasadı önemli ölçüde aksatması ve aşırı hava olaylarının yarattığı olumsuzlukları tespit etmek amacıyla kasım ayında Ege'de yeniden saha çalışmaları yürüttüklerini belirten Kestelli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yağış öncesinde pamuk hasadının henüz yüzde 15'inin tamamlandığı, kalan yüzde 85'lik kısmın ise yağışlardan olumsuz etkilendiği anlaşıldı. Yoğun yağışlar toprak nem seviyesini artırdı, hasat için gerekli olan elverişli arazi koşullarını da bozdu. Yağışlardan hemen sonra toplanan pamukta kalite kaybı yaşanmış, yağmur suyundan etkilenen depolarda muhafaza sorunları nedeniyle verim kayıpları tespit edildi. Sonuç olarak yapılan tüm incelemeler neticesinde lokasyon bazında yaşanan yağış miktarına bağlı olarak değişmekle birlikte, daha önce açıklanan 2025-2026 sezonu Ege pamuk rekoltesinin beklenenden yaklaşık yüzde 10-15 oranında daha eksik gerçekleşeceği tahmin edilmektedir."​​​​​​​