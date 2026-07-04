Yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçek yağı için tarife kontenjanı açıldı



Ticaret Bakanlığı tarafından yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçek yağı için açılacak tarife kontenjanına ilişkin açıklamada, "Ticaret Bakanlığımızca piyasaların doğru yönlendirilerek spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesi, temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanması ve ülke ihtiyacının yerli üretimin teşviki yoluyla karşılanabilmesi amacıyla üretici ve tüketici refahı birlikte değerlendirilmekte ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordineli bir şekilde ticaret politikalarının tüm araçları kullanılarak gerekli tedbirler hızlı ve etkin şekilde alınmaktadır. Bu doğrultuda, ülkemiz üretiminin tüketimi karşılamada yetersiz kaldığı, vatandaşlarımızın temel tüketim maddeleri arasında yer alan ayçiçeği yağının hammaddesi niteliğindeki yağlık ayçiçeği tohumunda, üretimin teşvik edilmesi ve bu yolla ayçiçeği tohumu ile ayçiçeği yağında arz talep dengesinin sağlanması amacıyla, geçtiğimiz iki sezonda, yalnızca ülke ihtiyacının yerli üretimle karşılanamayan kısmı için, çiftçimizin zarar görmeyeceği ve yerli ürünün iç piyasada en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlayacak şekilde, düşük gümrük vergisi ile ithalata yönelik tarife kontenjanı açılmıştı" denildi.

Tarife kontenjanı ile çiftçinin ürününü en iyi şekilde değerlendirebilmesi sağlandı



Açıklamada, yerli ayçiçeği tohumu alanlar öncelikli olmak üzere, ayçiçeği yağı üreticisi sanayici firmalara tahsis edilen ve içeride yerli tohumun tükendiği dönem itibarıyla kullanılan söz konusu tarife kontenjanları sayesinde, ayçiçeği tohumu rekoltesinde ve veriminde sıkıntı yaşanan geçtiğimiz sezonlarda hem çiftçinin ürününü en iyi şekilde değerlendirmesi hem de sanayicinin ihtiyacı olan hammaddeye kolaylıkla ve uygun fiyat ile ulaşılmasının, böylelikle tüketicinin de korunması sağlandığı aktarıldı. Bu sezon için de, Tarım ve Orman Bakanlığının konuya ilişkin görüşleri de dikkate alınarak, çiftçinin desteklenerek yağlık ayçiçeği tohumu üretiminde devamlılığın ve artışın sağlanması, sanayicinin 2027 yılı başında oluşacak yağlık ayçiçeği tohumu ihtiyacının yerli üretimle karşılanamayan kısmı için arzın zamanlıca ve uygun fiyat ile sağlanabilmesi ve ayçiçeği yağının iç piyasaya sürdürülebilir bir şekilde ve uygun fiyatla temininin sağlanması amacıyla yeni bir tarife kontenjanı açılması uygun görüldüğü ifade edildi. Tarife kontenjanının, yağlık ayçiçeği tohumunun ülke genelindeki hasat dönemi gözetilerek, 1 Temmuz-30 Kasım 2026 tarihleri arasında yerli ayçiçeği tohumu alımı yapanlar öncelikli olacak şekilde ayçiçeği yağı üreten sanayici firmalara tahsis edileceği belirtildi.

"İthalata, yerli ayçiçeği tohumunun iç piyasada tükendiği 11 Ocak - 31 Mayıs 2027 tarihleri arasında izin verilecek"

Ticaret Bakanlığının, Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere devletin tüm kurum ve kuruluşları ve sektör temsilcileri ile istişare halinde olduğunun vurgulandığı bakanlık açıklamasında şunlar ifadelere yer verildi:

"1 milyon 250 bin ton yağlık ayçiçeği tohumu için yüzde 0 veya bunun karşılığı 500 bin ton ham ayçiçeği yağı için yüzde 20 gümrük vergili tarife kontenjanı kapsamında ithalata, yerli üretimin zarar görmemesi amacıyla, çiftçinin elinde ürünün kalmadığı ve yerli ayçiçeği tohumunun iç piyasada tükendiği 11 Ocak - 31 Mayıs 2027 tarihleri arasında izin verilecek, bu tarihten sonra ise düşük gümrük vergisi ile ithalat imkanı sonlandırılacaktır. Ülkemiz ihtiyaçlarını karşılamak üzere sınırlı bir miktar için açılan tarife kontenjanı ile çiftçimizin teşvik edilerek yağlık ayçiçeği tohumu üretiminin devamlılığı ile artışının sağlanması, yerli ürünün tükendiği dönemde sanayicinin hammadde ihtiyacının uygun şartlarda karşılanması ve ayçiçeği yağında oluşabilecek spekülatif fiyat hareketlerine karşı tüketicilerin korunması hedeflenmektedir."